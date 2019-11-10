新店圖書館休館到明年5月 愛書人早起大排長龍趕借書

2019-11-10 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市立圖書館新店分館為了提供更舒適的閱讀空間，將封館全面改裝，今天舉辦「暫時不再見」書香茶會，許多年長讀者一大早就報到，將喜歡的書籍借回家。75歲黃姓老婦人還主動幫工作人員把書裝進紙箱，她說，平常最喜歡到圖書館看電影與參加銀髮活動，圖書館改建後會有親子閱覽室，她也可帶著孫子一起來。

新店分館今辦「暫時不再見」書香茶會，除了進行最後一場環保手作活動，同時邀請社區居民、志工一起來書香話別，回味圖書館的每個角落。新店分館將改裝後，將以「讀者的日常生活」為設計概念，同時透過在地居民參與，規畫親子閱覽室、數位教室、原住民專區等各個年齡層、不同風格的開放式主題空間，打造閱讀與生活結合的學習型圖書館，預計明年5月重新開館。

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工作人員忙著把書架上的書本打包裝箱，借書櫃檯前也排滿借書民眾。新北市立圖書館新店分館主任梁敬賢表示，因為即將封館，希望社區民眾能將書大量借回家，每名讀者可以借20本書，另可再辦一戶一卡的家庭借閱證，一次可借30本書，休館期間可以好好享受閱讀的樂趣。