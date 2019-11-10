南門中繼市場慶開幕 推限量紀念福袋

2019-11-10 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市南門中繼市場將在13日早上9點半正式開幕，為歡慶開幕，市場內知名攤商都將推出開幕優惠，市場處今天也表示，當天早上11點市場還會販售限量的南門開幕紀念福袋500份，只要50元就可獲得價值超過200元的商品組合。

南門市場配合捷運萬大線興建，攤商在10月17日搬遷到位於杭州南路與愛國東路口的中繼市場試營運已快1個月，全棟兩層規劃為百貨精品、南北雜貨、熟食點心、生鮮賣場、美食廣場等區域。

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如今即將正式開幕，市場內名攤也都推出限時開幕優惠，包含有30年歷史的「逸湘齋」的塩水雞、燻雞；曾榮獲天下第一攤金賞殊榮的「億長御坊」，招牌甜點桂花芋頭、健康低卡的芋香紅藜米糕，紛紛推出8折或9折優惠；而老字號之一的「萬有全」香腸類商品每斤降價80元；「上海火腿行」消費滿千元即加贈臘肉或火腿乙包。

南門市場自治會也表示，試營運期間所舉辦的消費滿額抽，重大獎項包含頭獎1萬元買菜金、逸湘齋年菜組合等60個獎項都會在13日抽出幸運得主。