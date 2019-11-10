親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

ITF旅展雙11懶人包 飯店餐券1元起、泰國跨年11,111元

台船工會動員令曝光！每人配額參加蔡英文競總成立大會

天冷吃薑母鴨不怕價錢貴 新北穩定肉品價格及衛生

2019-11-10 13:36聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

天氣日漸轉涼，燒酒雞、薑母鴨或羊肉爐等進補食材成為民眾熱門選擇，為滿足民眾食肉需求，新北市肉品市場協調平衡毛豬價格，新北市農業局也持續輔導家禽屠宰場，穩定提供民眾吃得安心的國產畜、禽肉品。

因應冬天肉品消費旺季，包含燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、麻油腰花等進補食材，新北市農會所經營的「新北市肉品市場」，提供大台北地區安心豬肉產品，除了派屠衛生檢查人員檢視屠宰作業環境衛生及設備，經檢測後的豬肉品要蓋上屠宰衛生檢查合格標誌，才能提供給民眾，也協調、平衡產銷雙方，10月下旬毛豬每公斤平均拍賣價格68.11元，價格穩定。

溫體土雞也是民眾進補的重要食材，因此，農業局輔導成立第一家「保證責任新北市家禽運銷合作社附設屠宰場」，除了採用自動化設備，每天凌晨新鮮現宰，也派有屠宰衛生檢查人員檢驗，讓民眾憑標誌就能安心購買。

農業局除了呼籲民眾不要買來源不明的食品，為保障消費者安全，提醒民眾可選購黏貼有台灣優良農產品（CAS）標章的肉品、蓋有安全屠宰衛生合格標誌的豬肉、羊肉或是包裝上貼有屠宰衛生檢查合格標誌的雞肉、鴨肉。

新北市農會所經營的「新北市肉品市場」，經檢測後的豬肉品皆蓋上屠宰衛生檢查合格標誌...
新北市農會所經營的「新北市肉品市場」，經檢測後的豬肉品皆蓋上屠宰衛生檢查合格標誌。圖／新北市農業局提供
分享
新北市農會所經營的「新北市肉品市場」，經檢測後的豬肉品皆蓋上屠宰衛生檢查合格標誌...
新北市農會所經營的「新北市肉品市場」，經檢測後的豬肉品皆蓋上屠宰衛生檢查合格標誌。圖／新北市農業局提供
分享
為保障消費者安全，提醒民眾可選購黏貼有台灣優良農產品標章的肉品。圖／新北市農業局...
為保障消費者安全，提醒民眾可選購黏貼有台灣優良農產品標章的肉品。圖／新北市農業局提供
分享

肉品食安

相關新聞

影／侯友宜扭腰跳暖身操 喊打造新北40座全齡公園

2019-11-10 12:17

松山文創園區養羊 打卡新地標

2019-11-10 00:07

重新發光／長者縫紉、身障開食堂 職訓展成果

2019-11-10 00:03

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

大同路或新台五路／汐止以高架接環東 侯允評估

2019-11-09 23:54

美食新天地／黑麻糬 傳承3代手作美味

2019-11-09 23:44

外送員缺保障 代理駕駛同病相憐

2019-11-09 23:31

點亮耶誕主燈 北市跨年活動起跑

2019-11-09 23:12

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

不只會做菜還寫一手好字 林欽商、陳龍盛預計再辦聯展

2019-11-09 16:31

服務30年、14年服務逾3萬小時 同獲今年志工楷模金駝獎

2019-11-09 14:50

下周強力取締！雜物占標線人行道 最高罰2400元

2019-11-09 12:32

陳佩琪買菜宣傳南門中繼市場 否認干政指控

2019-11-09 12:05
看更多

熱門文章

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18

搭公車賞新社花海 台中推4條免費接駁車

2019-11-09 17:09

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32

彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26

台中同志遊行2.5萬人上街 呼籲重視性別暴力

2019-11-09 15:17

南投懸日景觀 封閉鬧區道路上追日迷拍好、拍滿

2019-11-09 19:19

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

影／同志遊行台中車站登場 百名警力護交通順暢

2019-11-09 15:55

影／社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

會動的小王子與玫瑰星球 新社花海今開幕

2019-11-09 15:40

影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40

小王子與玫瑰 在新社花海重逢

2019-11-10 00:06

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29

蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

卓榮泰要鄉親挺蔡英文王定宇 籲「雙殺」韓國瑜洪秀柱

2019-11-09 17:12

陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06

獅潭樟之細道 探客庄風情

2019-11-10 00:27

順澤宮爆人潮…哪位大咖？伊登來了

2019-11-10 00:17

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

親民黨徵召律師吳光中 投入台中第六選區立委戰局

2019-11-09 17:09

卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10

不只會做菜還寫一手好字 林欽商、陳龍盛預計再辦聯展

2019-11-09 16:31

都計區內私地雜草叢生 台東縣環保局今年已開罰45件

2019-11-10 12:16

大同路或新台五路／汐止以高架接環東 侯允評估

2019-11-09 23:54

台灣國際咖啡節雲林登場 張景森：台北多5千家咖啡館

2019-11-09 16:34

大溪永福苦茶油 小農集結行銷

2019-11-10 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top