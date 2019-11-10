天冷吃薑母鴨不怕價錢貴 新北穩定肉品價格及衛生
2019-11-10 13:36
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
天氣日漸轉涼，燒酒雞、薑母鴨或羊肉爐等進補食材成為民眾熱門選擇，為滿足民眾食肉需求，新北市肉品市場協調平衡毛豬價格，新北市農業局也持續輔導家禽屠宰場，穩定提供民眾吃得安心的國產畜、禽肉品。
因應冬天肉品消費旺季，包含燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、麻油腰花等進補食材，新北市農會所經營的「新北市肉品市場」，提供大台北地區安心豬肉產品，除了派屠衛生檢查人員檢視屠宰作業環境衛生及設備，經檢測後的豬肉品要蓋上屠宰衛生檢查合格標誌，才能提供給民眾，也協調、平衡產銷雙方，10月下旬毛豬每公斤平均拍賣價格68.11元，價格穩定。
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溫體土雞也是民眾進補的重要食材，因此，農業局輔導成立第一家「保證責任新北市家禽運銷合作社附設屠宰場」，除了採用自動化設備，每天凌晨新鮮現宰，也派有屠宰衛生檢查人員檢驗，讓民眾憑標誌就能安心購買。
農業局除了呼籲民眾不要買來源不明的食品，為保障消費者安全，提醒民眾可選購黏貼有台灣優良農產品（CAS）標章的肉品、蓋有安全屠宰衛生合格標誌的豬肉、羊肉或是包裝上貼有屠宰衛生檢查合格標誌的雞肉、鴨肉。
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