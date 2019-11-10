影／侯友宜扭腰跳暖身操 喊打造新北40座全齡公園

2019-11-10 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市老人長青趣味運動大會今於中和區錦和運動公園舉辦，現場聚集新北29區2500名長輩參與，除了賽前的千人暖身運動外，後續也有疊疊杯、拍球走步、擊球接球等活動，新北市長侯友宜也到場參與，並表示將推偏鄉智能衛生所及打造全齡公園，讓長輩能健康樂活。

侯友宜表示，新北正進行「醫療、運動、就養」政策，針對偏鄉地區推動40個智能衛生所，讓位於偏鄉的長輩透過視訊來看病，並利用無人直升機輸送藥物。而市區的長者則鼓勵到銀髮俱樂部1.0-4.0或參與老人共餐、公共托老中心、銀髮大學、社區動健康等，讓失能長輩能得到專業照顧。

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新北目前已在6個偏鄉區推動「遠距醫護」，包含貢寮、烏來、雙溪、平溪、石碇、坪林等，並在今年10月於貢寮、烏來成立遠距醫療照護示範據點，明、後年也將陸續在雙溪、平溪、石碇及坪林衛生所開辦。

另，侯友宜在今年7月前往北歐4國進行「北歐安居樂業之旅」中，參訪、了解芬蘭全齡共融公園，並希望汲取國外經驗實際在新北推動，侯說，今舉辦運動會的錦和運動公園融入共融式遊具，未來將打造40座全齡公園，讓長輩和小孩都能使用。

今年運動會也邀請台灣生命優質協會董事長向娃開場帶長輩做帶動操，千人齊做暖身操的景象十分壯觀，另還有包含趣味疊疊杯、運球蛇行、拋接球、地面高爾夫球等趣味競賽。