外送員缺保障 代理駕駛同病相憐

2019-11-09 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



北市議員徐巧芯指出，「代理駕駛」勞工權益也面臨窘境。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外送員交通事故頻傳，因為缺乏保險保障，外界才驚覺他們是勞基法照顧不到的孤兒。北市議員徐巧芯指出，除了外送員，台灣另一新興行業酒駕「代理駕駛」，勞工權益也面臨相同窘境，與業者是承攬或僱傭關係，仍無法律界定。北市勞動局表示，會與交通局研議，如何保障代理駕駛的勞工權益。

徐巧芯指出，酒後代駕服務愈來愈普及，但駕駛在前往代駕途中，若發生意外或事故，卻沒有任何保障，現在中央已檢討外送員的勞工權利時，北市也應先行針對代理駕駛的勞權保障，研擬相關法規，不要等到出問題再檢討，若能預見相關爭議，不要等中央，應馬上針對現狀改善。

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徐巧芯還發現，目前代理駕駛在代駕途中發生車禍，是從車主的車險先理賠，這會導致車主因車發生過事故保費增加，遵守酒後不開車，車發生事故卻得負擔額外的代價，也不合理。

勞動局：2周內研討

勞動局局長賴香伶表示，目前法律尚無針對代理駕駛來確定是承攬或僱傭關係，北市府日前預告外送平台業者管理自治條例草案，外送平台業者應為外送員投保意外保險，勞動局會與交通局研議自治條例能否擴充至代駕業，兩周內研議討論 。

至於代駕出車禍的責任，法務局表示，用車主的車出險，看來並不合理。因為這部分屬於產險，通常車禍發生，車的認定會比較快做理賠，然後再做責任追查。如何讓相關法規完善，市府兩周後會做討論報告。