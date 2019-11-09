台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北
2019-11-09 21:48
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
隨著戶外氣溫逐漸降低，台北也漸漸進入秋冬氛圍，距離聖誕節、跨年僅剩1個多月，台北今年成為全台最早開始啟動跨年的城市，要讓民眾提早享受過節氣氛，從今天持續到明年元旦，北市府在東區頂好廣場點亮台北耶誕主燈及綿延3000公尺的街道燈飾，民眾可以在東區與信義商圈參加各式活動及造訪熱門打卡景點。
「台北最High新年城-2020跨年晚會」系列活動今晚正式啟動，台北市長柯文哲與創作才女魏如萱，聯手在東區頂好廣場點亮台北耶誕主燈，觀傳局今年也特別規劃跨年前期活動「TaipeiXmas」，自市府周邊沿仁愛路到東區商圈，佈設綿延3000公尺以上街道燈飾。
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頂好廣場以活動主視覺延伸設計成主燈，每天下午5時30分開始，每15分鐘播放精采主燈秀。另外，來自英國雕塑氣球團隊「CoolShit」首度來台，以好萊塢明星「巨石強森」為發想，在龍門廣場設計高達9米超巨大又搶眼的大型裝置藝術。
民眾也可以在瑠公公園、龍門廣場、鳥籠廣場等地，發現各種不同造景裝置，北市商業處也在龍門廣場搭建「光電獸」裝置藝術、忠孝東路四段205巷設立「裝置微光計畫—蛛網之城」，點亮東區商圈，處處都是打卡點，讓民眾可以一次拍好拍滿，悠閒漫步於台北市區。
此外，瑠公公園即日起每個周末都會舉辦露天電影院直到12月29日，每周五、六、日晚間7時放映精選好片，有興趣的民眾可以到現場免費報名（名額有限），和親朋好友一起在星空下看電影，度過浪漫又放鬆的周末夜晚。
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