親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

挪威選手戴冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠會來還願

王金平同台吳敦義 不顧反對力挺列不分區安全名單

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北今年成為全台最早開始啟動跨年的城市，要讓民眾提早享受過節氣氛，從今天持續到明...
台北今年成為全台最早開始啟動跨年的城市，要讓民眾提早享受過節氣氛，從今天持續到明年元旦，北市府在東區頂好廣場點亮台北耶誕主燈及綿延3000公尺的街道燈飾。記者郭頤／攝影
分享
隨著戶外氣溫逐漸降低，台北也漸漸進入秋冬氛圍，距離聖誕節、跨年僅剩1個多月，台北今年成為全台最早開始啟動跨年的城市，要讓民眾提早享受過節氣氛，從今天持續到明年元旦，北市府在東區頂好廣場點亮台北耶誕主燈及綿延3000公尺的街道燈飾，民眾可以在東區與信義商圈參加各式活動及造訪熱門打卡景點。

「台北最High新年城-2020跨年晚會」系列活動今晚正式啟動，台北市長柯文哲與創作才女魏如萱，聯手在東區頂好廣場點亮台北耶誕主燈，觀傳局今年也特別規劃跨年前期活動「TaipeiXmas」，自市府周邊沿仁愛路到東區商圈，佈設綿延3000公尺以上街道燈飾。

頂好廣場以活動主視覺延伸設計成主燈，每天下午5時30分開始，每15分鐘播放精采主燈秀。另外，來自英國雕塑氣球團隊「CoolShit」首度來台，以好萊塢明星「巨石強森」為發想，在龍門廣場設計高達9米超巨大又搶眼的大型裝置藝術。

民眾也可以在瑠公公園、龍門廣場、鳥籠廣場等地，發現各種不同造景裝置，北市商業處也在龍門廣場搭建「光電獸」裝置藝術、忠孝東路四段205巷設立「裝置微光計畫—蛛網之城」，點亮東區商圈，處處都是打卡點，讓民眾可以一次拍好拍滿，悠閒漫步於台北市區。

此外，瑠公公園即日起每個周末都會舉辦露天電影院直到12月29日，每周五、六、日晚間7時放映精選好片，有興趣的民眾可以到現場免費報名（名額有限），和親朋好友一起在星空下看電影，度過浪漫又放鬆的周末夜晚。

「台北最High新年城-2020跨年晚會」系列活動今晚正式啟動，台北市長柯文哲與...
「台北最High新年城-2020跨年晚會」系列活動今晚正式啟動，台北市長柯文哲與創作才女魏如萱，聯手在東區頂好廣場點亮台北耶誕主燈。記者郭頤／攝影
分享
台北今年成為全台最早開始啟動跨年的城市，要讓民眾提早享受過節氣氛，從今天持續到明...
台北今年成為全台最早開始啟動跨年的城市，要讓民眾提早享受過節氣氛，從今天持續到明年元旦，北市府在東區頂好廣場點亮台北耶誕主燈及綿延3000公尺的街道燈飾。記者郭頤／攝影
分享

東區跨年晚會北市

相關新聞

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

不只會做菜還寫一手好字 林欽商、陳龍盛預計再辦聯展

2019-11-09 16:31

服務30年、14年服務逾3萬小時 同獲今年志工楷模金駝獎

2019-11-09 14:50

下周強力取締！雜物占標線人行道 最高罰2400元

2019-11-09 12:32

陳佩琪買菜宣傳南門中繼市場 否認干政指控

2019-11-09 12:05

爭取停車場立體化 三重立委選戰焦點

2019-11-08 23:57

違建鴿舍逃10年 自拆剩1層列管…若爆疫情優先拆

2019-11-08 23:54

拖車式流動廁所 前進北市3夜市

2019-11-08 23:29

社宅達標要22年？柯文哲：按韓國經驗差不多

2019-11-08 23:24

北市聯醫獎金縮水 中秋有人僅領17元

2019-11-08 23:20

議員：大巨蛋模擬有瑕疵應撤都審 柯文哲：涉及專業

2019-11-08 23:17

台灣台北與布拉格締結姊妹市 議會吵翻暫擱置

2019-11-08 23:05

新北雙溪增設女廁、改善地下道強化性別平等意識

2019-11-08 21:56

汐止運動場跑道破損危險 議員要求修補

2019-11-08 21:04

秋末芒花季 雙溪高中體驗鄉土草編文化

2019-11-08 21:03

青山國中校慶美郵展 學生畫成名信片義賣

2019-11-08 21:00

公廁落實性平 雙溪區長穿精靈裝拍開箱文

2019-11-08 20:51

五股推動性平有巧思 兒童劇生動又有趣

2019-11-08 20:50

影／草嶺古道芒花季明開幕 風管處拍攝最新美景曝光

2019-11-08 18:03

孔子字仲尼 北市府諧音「Johnny」挨罵

2019-11-08 17:12
看更多

熱門文章

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

2019-11-09 12:27

10大最美景觀公路票選衝第一 卻是「違」機四伏之路

2019-11-09 06:44

昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸很有故事

2019-11-09 06:45

前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31

違規逃不了！ 高市科技執法1路口首月抓730件違規

2019-11-09 11:55

愛爬山千萬別錯過！5大山脈24條路線 包你一年玩不膩

2019-11-09 09:00

「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32

影／宜蘭中興文創200萬人潮 新設九號製造所開張了

2019-11-09 13:03

台中同志遊行2.5萬人上街 呼籲重視性別暴力

2019-11-09 15:17

影／海能風電陸域工程動土 竹南後龍外海再添47座風機

2019-11-08 23:23

合歡山馬拉松賽起跑 2千名選手直奔3275公尺高山

2019-11-09 12:00

下周強力取締！雜物占標線人行道 最高罰2400元

2019-11-09 12:32

陽明高中校長爭議 宋慶瑋到議會備詢

2019-11-08 23:48

推動改造城市景觀 林智堅獲亞太區景觀建築傑出人物獎

2019-11-09 13:32

屏東監獄醬油還沒上架就搶貨 矯正聯展明星商品大集合

2019-11-09 07:23

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

搭公車賞新社花海 台中推4條免費接駁車

2019-11-09 17:09

韓國瑜回防高雄 母雞帶小雞聯合看板在路口出現了

2019-11-08 22:45

10大景觀公路 西濱白沙屯暫居冠

2019-11-08 23:56

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40

影／同志遊行台中車站登場 百名警力護交通順暢

2019-11-09 15:55

會動的小王子與玫瑰星球 新社花海今開幕

2019-11-09 15:40

台中轉運中心 月底起再增12線公車

2019-11-08 23:30

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

陳佩琪買菜宣傳南門中繼市場 否認干政指控

2019-11-09 12:05

草嶺古道芒花季 賞芒聽管弦樂

2019-11-08 23:41

文史團體反對！台南忠靈塔無名骨灰未認領將灑葬

2019-11-09 11:58

台南新市毛豆節嘉年華登場 熱鬧活動大批親子參加

2019-11-09 11:44

清水地熱公園休園半個月 太平山今明延後開園

2019-11-08 23:34

高屏迎泡湯季 四重溪燈海賞楓

2019-11-08 23:27

立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29

台南「孔蓋」新工法 更平整抗滑

2019-11-08 23:15

基隆安樂區國家新城「101高地」 飽覽360度風景

2019-11-09 00:04

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

竹縣市交通建設 林佳龍允支持

2019-11-09 00:08

搶攻醫療4.0！中國附醫微軟簽意向書全力打造AI醫院

2019-11-09 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top