2020台北跨年啟動 巨石強森現身東區藝術裝置

2019-11-09 22:33 中央社 台北9日電



「台北最High新年城-2020跨年晚會」系列活動啟動，台北市長柯文哲與創作歌手魏如萱聯手點亮台北耶誕主燈及綿延3000公尺的街道燈飾，其中還有以好萊塢明星巨石強森為發想、高達9公尺的大型藝術裝置。

「台北最High新年城」今年以「這裡我們混大的TAIPEI x TAIPEI」為主題，並規劃跨年前期活動TaipeiXmas，從市政府周邊沿仁愛路到東區商圈，布置綿延3000公尺的街道燈飾，並首度使用雙色燈芯製造漸變效果。

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柯文哲與魏如萱今晚共同點亮位於頂好廣場的主燈，每日下午5時30分開始，每15分鐘播放主燈秀；此外，英國雕塑氣球團隊Cool Shit首度來台，在龍門廣場打造以好萊塢明星巨石強森的大型裝置藝術，高達9公尺，非常搶眼。

此外還有3D地景藝術家Ash陳彥旭設計的TAIPEIXMAS STATION地貼，商業處搭設「光電獸」、「蛛網之城」等燈光裝置藝術；瑠公公園每週末還有露天電影院。活動從即日起延續到明年1月1日，讓台北一路玩到2020。