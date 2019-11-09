北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市石門區山溪里「藍鵲觀海平台」今天啟用，以可愛的藍鵲加上可框住無敵海景的紅框框，吸引了許多經過的民眾拍照留念，平台面對碧海藍天，有無敵海景，可遠眺台灣極北點富貴角燈塔，成為北海岸打卡新熱點。

山溪里里長許阿煌說，這處打卡地點的場地得來不易，由台電城鄉風貌經費補助，經多方爭取及各單位協助，加上努力克服許多困難，將原本雜草叢生的空地活化重生，藍鵲打卡框是一大亮點，也讓石門的自然環境與在地特色融合的海景多了點巧思，歡迎大家一起來打卡分享。

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石門區長林俊宏表示，為推廣石門在地的觀光景點正在進行一系列的城鄉風貌工程，目前山溪觀海平台的藍鵲打卡框，緊鄰著山溪活動中心，讓大家來玩時也可到活動中心休息一下再出發，也希望藉由大家的打卡分享能讓更多人知道。