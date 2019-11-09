北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



台北市信義區有羊出沒！台北市松山文創園區近期出現新地標，養了3隻活生生的羊，在都會區相當少見，吸引不少遊客前往打卡，更成為鄰近小學校外教學的園地。牠們還有超酷的名字，分別叫「巨蛋」、「誠品」和「松菸」。

怎麼會開始養羊？當地里長吳建德說，目前這一塊假值區，過去荒廢長草、蚊蟲孳生，去年在一次與里民閒聊當中，有一位從彰化北上的里民笑稱「草沒有人割，不如養幾隻羊自己吃草」。一句玩笑話，在今年8月落實成一個創意的亮點。

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吳建德拜託里民從彰化買幼羊，一公兩母，等到斷奶後才陸續北上，分別6到8個月大，公的叫「巨蛋」，母的叫「誠品」、「松菸」，都是里內的重要地標，平時就放養在假植區，另一側里民搭了棚架，成為3隻羊的住所。

3隻羊平時由「羊爸爸」游金發照顧，他笑說，羊每天8點上班開始吃草，下午4點左右下班，每逢假日遊客多，他就會說「你們今天要加班啦！」羊還會生氣地咩咩叫。這三隻羊相當受寵，是新仁里志工隊的寶貝。

吳建德說，利用長草的空地，自己養羊吃草，可以說是一舉數得，解決地方問題，又可以讓附近孩童親近動物，還能吸引遊客駐足。他表示，假植區旁就是新仁里的菜園，他有意改版成食農教育園區，把小孩子的活力帶過來。