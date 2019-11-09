礦工回娘家 台日交流展出世界記憶遺產畫作

2019-11-09 20:13 中央社 新北9日電



新平溪煤礦博物園區與日本田川市煤炭．歷史博物館合作，今天在新平溪煤礦博物園區舉辦「礦工回娘家－台日炭礦文化交流展－平溪地方創生」開幕啟動儀式，展出世界記憶遺產畫作。

新平溪煤礦博物園區發布新聞稿指出，礦工回娘家活動至今已舉辦14年，今年除了邀請礦工耆老、女礦工外，也針對礦鄉的二次利用及地方創生議題進行探討，並與田川市煤炭．歷史博物館合作，在新平溪煤礦博物園區展出獲世界記憶遺產殊榮的礦工畫家「山本作兵衛」畫作復刻版。

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新聞稿指出，新平溪煤礦博物園區從2014年起與田川市煤炭．歷史博物館進行礦業文化交流，過程中發現，台灣所保存的煤礦生產相關設施、文史資料及照片，剛好能完整重現山本作兵衛先生畫作裡的樣貌，成為無形與有形文化資產的最佳對照，為百年前的台日礦業技術合作故事留下見證，雙方也因此在2016年締結為友好館。

今年76歲的礦工耆老周朝南，從16歲就開始做礦工，他接受中央社記者採訪時表示，煤炭對台灣早期的經濟影響非常大，也幫政府度過了兩次的能源危機，而這些煤炭都是用礦工的生命和鮮血換來的，為了讓更多人看見煤礦業在歷史上的發展和地位，今年退休後，他號召好友們用老人年金，在猴硐打造「煤鄉礦工文史館」，希望大家能看到礦工過去沉默的付出。

新平溪煤礦博物園區董事長龔俊逸，今年10月27日也與雲林科技大學助理教授王新衡，前往日本北海道釧路市參加日本「全國炭礦關聯產業研修會」，與日方分享礦區的二次利用、後續發展及地方創生等經驗及交流，全國炭礦關聯產業研修會也決定明年將移師來台進行交流。

新北市副市長吳明機表示，平溪面臨人口老化的問題，在地方特色的方面，希望能把過去賴以為生的煤礦業以創新的方式重現，讓平溪不是只有放天燈。

國發會主委陳美伶致詞時表示，今年是地方創生元年，目的是以人為本，希望把每一個鄉鎮市區的產業特色找出來、創造青年回流，也希望過去辛苦付出的礦工，能把故事和經驗傳承給下一代。