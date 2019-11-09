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侯友宜：4年123億元、30座全智慧停車場

2019-11-09 18:36聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市長侯友宜今下午視察板橋音樂公園地下停車場工程進度，並慰勞施工人員；侯友宜表示，市府4年內將投入總工程經費123億元，新建30座全智慧停車場，再創1萬256個汽車位及3579個機車外，並將把全市智慧停車場占比從21%提高至100%，打造智慧交通城。

交通局表示，板橋音樂公園新建地下停車場工程去年9月動工，市府投入總工程經費6.85億元，為地下3層，將提供511個汽車停車位、100個機車停車位；目前工程實際進度超前，已達55%，力拚明年6月如質完工。

侯友宜指出，新北市人口稠密，交通流量大，市府4年內將投入總工程經費達123億元，新建30座全智慧停車場，再創1萬256個汽車位及3579個機車位，紓解民眾停車需求。

侯友宜也要求，交通局在停車場規畫設計上，採取自然通風及採光達到節能功效，並提供場內電動車免費充電達到綠能服務，導入車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車等全智能停車服務，以及行動支付等多元繳費，打造全智慧停車場。

侯友宜表示，新北市爭取前瞻計畫經費，已獲22案停車場新建補助，剩板橋2座、永和1座、三重1座共4案中央未核定，新北將繼續向中央爭取，希望全數獲核定補助。交通局表示，若順利獲中央補助，123億總工程費中有約3分之1是中央補助，其餘新北市自籌。

交通局長鍾鳴時表示，新北市去年以前僅有18座智慧停車場，占整體立體停車場21%，預計於4年內加緊腳步，將轄管既有及新增總計112座立體停車場，全面打造為全智慧停車場。

板橋音樂公園新建地下停車場工程去年9月動工，市府投入總工程經費6.85億元，為地...
板橋音樂公園新建地下停車場工程去年9月動工，市府投入總工程經費6.85億元，為地下3層，將提供511個汽車停車位、100個機車停車位；目前工程實際進度超前，已達55%，力拚明年6月如質完工。圖／新北市交通局提供
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板橋音樂公園新建地下停車場工程去年9月動工，市府投入總工程經費6.85億元，為地...
板橋音樂公園新建地下停車場工程去年9月動工，市府投入總工程經費6.85億元，為地下3層，將提供511個汽車停車位、100個機車停車位；目前工程實際進度超前，已達55%，力拚明年6月如質完工。圖／新北市交通局提供
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新北市長侯友宜今下午視察板橋音樂公園地下停車場工程進度，並慰勞施工人員。記者魏翊...
新北市長侯友宜今下午視察板橋音樂公園地下停車場工程進度，並慰勞施工人員。記者魏翊庭／攝影
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停車場侯友宜

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