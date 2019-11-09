不只會做菜還寫一手好字 林欽商、陳龍盛預計再辦聯展

2019-11-09 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



墨緣小集書法會從6日至17日在國立台灣圖書館雙和藝廊舉辦書法聯展，總計展出18人的作品，其中會長林欽商與陳龍盛都曾在餐廳擔任廚師，因為餐廳下午有段休息時間，2人利用機會每周固定去上課，也因為書法認識彼此，當時的指導老師還為他們辦過「二廚聯展」，造成一時轟動，林欽商說，經過30年後，預計在後年要再次舉辦「二廚聯展」，彼此勉勵要在書法繼續努力。

墨緣小集書法聯展此次用「和氣喜神」做為主題，會長林欽商表示，「天地一日不可一日無和氣，人心不可一日無喜神」是取自菜根譚，意思是人有和氣就會喜神相隨，希望藉由這次團體的展出，讓大家以和諧的氛圍為共同目標努力，達到心想事成的效果。

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今年60歲、來自雲林的林欽商說，年輕時在餐廳擔任廚師，下午2點到5點半是空閒時間，那時正好看到書法老師開課，想說趁著機會去學才藝，62歲的澎湖人陳龍盛說，他跟會長因為書法而認識，後來發現彼此工作的地點剛好在隔壁，之後常常一起到書店看作品集、到處看展，分享對於作品的觀點與心得，當時的授課老師也幫他們辦過「二廚聯展」，讓大家知道書法不是只有士大夫可以學。

林欽商、陳龍盛從初中畢業後，就到台北的餐廳開始工作，雖然有想學習的動力，卻因為工作繁忙找不出時間接觸。逢年過節時都會看到有書法老師揮毫寫字，因為當時的憧憬，才去拜師學藝，2人起初接觸書法時，並不會不熟悉，因為以前都讀書時都是用小楷書寫，還算得心應手。

陳龍盛表示，自己因為要負擔家計，長年忙於工作不太接觸書法，身體也因此出狀況，去年動過心臟手術後休息一陣子，才又開始提筆找回寫書法的手感，陳隆盛還開玩笑說，這次會參加，也是被林欽商「抓來」參展。