服務30年、14年服務逾3萬小時 同獲今年志工楷模金駝獎
2019-11-09 14:50
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
台東縣今天表揚年度模範志工，舉辦台東縣第22屆「金馨獎」績優志工頒獎活動，台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪等應邀參與，其中志工林溪山、張憲耀獲得志願服務最高榮耀全國志工「金駝獎」；台東縣長饒慶鈴感謝志工無私付出，也期待有更多人投人服務社會。
饒慶鈴表示，志工是社會重要資產，更是創造國家和諧與進步的穩定力量。台東縣有8108位熱心志工，每年提供近112萬餘小時的服務，也因有這麼 多熱心參與，今年遠見雜誌對各縣市總體競爭力評比結果，其中評比指標志工人數占15歲以上人口比率，讓台東縣在總體競爭的評比奪得全國第三名。
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台東縣政府社會處指出，今年接受表揚的志工及單位共有158個獎項，其中仁愛國小愛心志工團志工張憲耀投入志工行列足足30年、榮民服務處榮欣志工服務隊所屬志工林溪山以14 年 10 月內的志工服務時數計 3萬3326小時，兩人都獲今年全國第27屆志願服務楷模金駝獎。
另今年由志工參與投票選拔優勝團隊，第一名縣府文化處文化志工團、第二名中華民國紅十字會台灣省台東縣支會社會服務隊、第三名寶桑教育志願服務隊、最有活力獎台東縣立體育場志工團、最佳造型獎台北榮民總醫院台東分院志願服務隊、最佳創意獎台東縣仁愛國民小學愛心志工服務團。
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