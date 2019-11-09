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陳佩琪買菜宣傳南門中繼市場 否認干政指控

2019-11-09 12:05聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天上午逛南門中繼市場。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天上午逛南門中繼市場。記者魏莨伊／攝影
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南門中繼市場目前試營運，將於11月13日正式開幕。台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天上午逛市場採買，替市府拍攝宣傳片。針對「干政」指控，陳佩琪說，她頂多關心先生24小時內的新聞，不會去關注別人，人本來就要互相尊重，而她自己也有工作、有家庭，假期都要採買東西回去自己烹飪，像今天就是來南門市場採買。

最近仍不時在臉書上貼文抒發心情，陳佩琪說，今天天氣好，來這邊用愉快的心情採買台灣傳統美食，希望政治人物有空時來南門市場，她可以當一個很好的導遊，帶他們一起吃美食。

至於柯文哲稱他「不敢管太太」，陳佩琪說，他們在家都是談論家庭跟小孩子的互動，沒有談那些政治的事；至於用臉書，陳佩琪說這是休閒活動，有空時會關注一下柯市長24小時內發生的新聞，有靈感就會寫，沒靈感的話，像天氣這麼好，就去建國花市買盆栽，照顧陽台的嬌客。

至於她會關注哪些議題去抒發？陳佩琪說，主要是跟自己比較有關的活動，比如醫療院所，就會寫一些活動的感想；陳佩琪強調，在先生從政之後，在自己的政治上面，「我是不太會去管他啦」，臉書主要抒發比較個人的情緒上的感受，有時勾起自己的回憶，就會寫下感想。

台北市市場處表示，陳佩琪醫師雖工作繁忙，還是天天為家人準備餐點。由於市長柯文哲講究效率，吃飯速度快，且不愛吃肉，而陳醫師養生、注重飲食均衡，家中大多煮海鮮，或是一些較清淡簡單的料理，加快做菜的時間。家中的每樣食材，都是陳醫師親自上市場挑選，在南門中繼市場開幕前夕，陳醫師也來逛逛南門中繼市場買些熟食、海鮮、青菜等，要幫柯市長準備一頓美味的私藏柯家料理。

逛市場時，陳佩琪一邊拍片，一邊分享烹飪心法。她說像一些海鮮類，大部分都是用清蒸，再丟一點鹽巴下去；她也喜歡馬頭魚，小孩子很適合吃，不過會比較難煎，有時清蒸一下，魚皮才不會皺；蝦料理就它丟在一個鍋子裡，蒸個3分鐘，再悶10分鐘就很好吃；一邊評論一邊挑菜，連老闆都誇「內行」。

陳佩琪表示，她工作地點跟住家都跟以前的南門市場很近，有時工作很累，錯過準備午餐的時間，下班就會繞去南門市場買一些熟食帶回家，用很棒的盤子裝一裝，先生跟小孩都不知道是在南門市場買的，也稱讚很美味。

至於哪是自己的私房料理？陳佩琪說，先生年紀大了，代謝比較低，結婚30年，早期對肉食都不挑，現在比較喜歡吃素食，天天五到七蔬果，洗乾淨、丟下去用油水稍微煮一下，對上班族就是最好的烹調方式。她透露小孩子喜歡番茄炒蛋，柯文哲喜歡吃九層塔炒蛋，不過，陳佩琪自嘲結婚多年廚藝都沒有進步，因為這個人真的是不挑食，什麼都回答說很好吃，讓她的廚藝沒有改進的餘地。

台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天上午逛南門中繼市場。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天上午逛南門中繼市場。記者魏莨伊／攝影
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南門中繼市場。記者魏莨伊／攝影
南門中繼市場。記者魏莨伊／攝影
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陳佩琪柯文哲

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