新北雙溪增設女廁、改善地下道強化性別平等意識

2019-11-08 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市雙溪區公所利用環保署補助景觀公廁，融入性平意識，增設5個女廁，還有尿布台、無障礙空間等，雙溪國小以「雙溪有愛、性平無礙」開箱，改造雙溪車站地下道，將原本陰暗潮濕的地下道，變身為活潑明亮又繽紛的「幸福迴廊」，成為遊客熱門打卡點。

雙溪區長藍瑞珉表示，雙溪兒童公園舊景觀公廁老舊，男女各1間，經向環保署及市府爭取改善，設置男廁、女廁及無障礙親子廁所各1座，其中女廁有5間，大幅拉開比例，今天啟用。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

雙溪里長聯誼會長簡德福、雙溪國小校長葉永菁和市府社會局專委林坤宗等人為性平景觀公廁揭幕。葉永菁帶學童在校內活動中心以「雙溪有愛、性平無礙」大開箱，區長、里長及新北性平CEO大企鵝都入鏡，區公所出動空拍機記錄。