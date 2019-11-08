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新北雙溪增設女廁、改善地下道強化性別平等意識

2019-11-08 21:56聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市雙溪區公所利用環保署補助景觀公廁，融入性平意識，增設5個女廁，還有尿布台、無障礙空間等，雙溪國小以「雙溪有愛、性平無礙」開箱，改造雙溪車站地下道，將原本陰暗潮濕的地下道，變身為活潑明亮又繽紛的「幸福迴廊」，成為遊客熱門打卡點。

雙溪區長藍瑞珉表示，雙溪兒童公園舊景觀公廁老舊，男女各1間，經向環保署及市府爭取改善，設置男廁、女廁及無障礙親子廁所各1座，其中女廁有5間，大幅拉開比例，今天啟用。

雙溪里長聯誼會長簡德福、雙溪國小校長葉永菁和市府社會局專委林坤宗等人為性平景觀公廁揭幕。葉永菁帶學童在校內活動中心以「雙溪有愛、性平無礙」大開箱，區長、里長及新北性平CEO大企鵝都入鏡，區公所出動空拍機記錄。

新基里長李添貴表示，雙溪車站地下道原本陰暗潮濕，民眾不太願意走，尤其夜歸婦女小孩都有安全顧慮，經過改造後，如今明亮活潑、色彩繽紛，和過去完全不同。藍瑞珉說，「幸福迴廊」透過有線電視監視系統，區公所、雙溪分駐所隨時監視，大大提升夜歸婦幼安全感。

新北市雙溪區性平景觀公廁讓女性如廁更舒適。圖／社會局提供
新北市雙溪區性平景觀公廁讓女性如廁更舒適。圖／社會局提供
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新北市雙溪車站地下道經改造變身後，婦幼夜歸更安全。圖／社會局提供
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新北市雙溪國小開箱，相當有意境。圖／社會局提供
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雙溪區環保署

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