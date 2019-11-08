新北爭取企業志工 在全市29區插旗服務
2019-11-08 21:30
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北市社會局委託新北市志願服務推廣中心辦企業志工一日體驗活動，協助市內企業實踐企業社會責任，許多知名企業如遠傳電信、歐肯傢俱、華電聯網等紛紛響應。副局長許秀能說，志願服務已是現今社會的潮流和未來的趨勢，邀請企業代表在新北市29區插旗，希望有更多企業參與。
遠傳電信北二區店長郭乃瑋說，他號召員工帶家眷到新北市玩具銀行服務，了解隨手可丟玩具回收整理後得以重生過程，再轉送弱勢孩童或機構使用，如今員工都會主動尋找公益服務資訊。歐肯傢俱生活館副理彭維安表示，公司主管參與服務對員工更有號召力，今年已參與實物銀行和玩具銀行2場服務體驗。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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華電聯網自2015年投入新北市世代志工服務後，持續送餐給獨居長者，看到長者開心模樣，員工都覺得付出值得；華電聯網員工福委會總幹事邱貞甄說，有時員工會帶孩子到育幼機構，孩子會覺得生活幸福，會分享愛給別人。
安得烈慈善協會資源發展處長蔣慶章說，安德烈每個月幫助5千名弱勢，但要有500名志工協助整理物資，許多人願意犧牲時間支援，印證「台灣最美的風景就是人」。
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