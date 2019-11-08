汐止運動場跑道破損危險 議員要求修補

2019-11-08 21:04 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止綜合運動場跑道出現破損狀況，市議員張錦豪請公所盡快改善，也預計這個月會進場修復。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook

汐止綜合運動場使用率好高，也造成跑道出現破損狀況，經常到運動場跑步的市議員張錦豪也發現許多地方有積水或是龜裂情況，所以，也請公所盡快改善，也預計這個月會進場修復，還給民眾安全舒適的運動跑道。

好天氣不少民眾一早就到運動場跑步健走，而市議員張錦豪也是這裡的常客，利用閒瑕時間，運動服、運動鞋一穿就到這裡來練跑，也因為常來發現了跑道損壞嚴重，而且原本的小洞越來越大，擔心跑步民眾一不小心可能跌倒受傷。

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市議員張錦豪說，常在運動場運動，有發現跑道上可能是地勢比較低窪有積水甚至有龜裂破損的現象，當有破損時範圍會越來越大，地面不平，導致跑步可能會有跌倒受傷的狀況，那為了讓市民們有更安全舒適運動的地方，我們請公所將破損部分做修復，預計在這個月就會開始來施工，除了跑道完整性以外，看台二樓欄杆鏽蝕的部分也會一併改善。

汐止區副區長林明玲表示，這個運動場每天很多民眾在使用，會勘後會趕快在這個月進場施工做相關設施的改善。