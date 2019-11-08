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秋末芒花季 雙溪高中體驗鄉土草編文化

2019-11-08 21:03觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導

雙溪高中「綠精靈」社團來體驗傳統草編文化，利用剛摘下的芒草，便能做出牙刷、鳳凰、...
雙溪高中「綠精靈」社團來體驗傳統草編文化，利用剛摘下的芒草，便能做出牙刷、鳳凰、鐮刀等有趣草編。 圖／觀天下有線電視提供
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最近是芒花盛開的季節，雙溪高中結合鄉土教育與地方時節，今(8)日帶著「綠精靈」社團來體驗傳統草編文化，利用剛摘下的芒草，便能做出牙刷、鳳凰、鐮刀等有趣草編，學生們體驗著古早童玩，聽老師講解芒草與在地的古道、相褒詩文化的關係，相當津津有味。

東北季風漸起，秋末冬初的時節，正是東北角芒花綻放的日子，雙溪高中的綠精靈社，在指導老師簡淑慧帶領下，來到注腳雙溪工作室，透過在地小農分享草編記憶與童玩傳承，讓文化在下一代生根。

草編老師吳恒毅表示，「草編」因為芒草的硬皮軟皮結構，能呈現千變彎折及堅固形體，若非淋到雨，甚至數年都不易腐壞，今天草編老師吳恒毅教導學生最基礎的牙刷折法，先將芒草纖維撕成兩半，透過兩條纖維的垂直對折，讓芒草的軟皮分裂，形成牙刷刷毛，然後再整體對折，將硬皮部分纏繞成握柄便能完成，做工考驗手巧，練習越多越能上手。

雙溪高中圖書館主任陳建全表示，關於草編，雙溪在地不僅將芒草寫進傳統相褒歌中，所謂「草嶺古道」的「草」，便是指遍地盛開的芒草，雙溪位在淡蘭古道的中繼站，具有豐富文化的蘊含，期望日後能繼續帶領學生體驗在地，愛上雙溪文化。

雙溪高中圖書館草嶺

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