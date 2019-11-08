青山國中校慶美郵展 學生畫成名信片義賣

2019-11-08 21:00 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



青山國中小21週年校慶「美郵‧水哉‧樂活21」，展出一系列學生們以家鄉汐止為主題的郵票，義賣名信片也將捐入學校仁愛基金。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 青山國中小21週年校慶，明(9)日舉行慶祝活動，這次主題定為「美郵‧水哉‧樂活21」，除讓學生體會郵票之美，現場也展出一系列學生們以家鄉汐止為主題的郵票，學校也把孩子的作品印成名信片，義賣名信片所得，也將捐入學校仁愛基金。

老師陳美如表示，這次我們校慶展出的作品雖然是郵票形式，但是我們一開始跟學生介紹的是一位台灣老藝術家陳澄波先生，他畫很多嘉義景物的作品，那孩子們就從陳澄波作品中的靈感，延伸到我們汐止，包括大尖山、五指山有許多景點，這些跟孩子們的生活都息息相關，透過這樣的課程讓他們更能認識我們的家鄉。

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青山國中小學生傅純靈說，我畫的是康誥坑溪，這裡有很多櫻花希望大家能來這邊觀賞，喜歡這次主題是繪畫和郵票結合，因為這邊是我的家鄉，常常來這裡玩的地方。學生沈婕鈺則說，忠順廟前面的櫻花樹，這裡是我小時候經常去玩的地方，每次看到櫻花都會覺得很漂亮，所以，就想畫這幅畫給大家看看。

青山國中小老師張晨昕指出，這次的主題叫作旅郵展，因為我們覺得郵票就像是旅行一樣，我們這次是照五大洲去策展，名信片上頭的風景風貌，孩子們走進來就會發現，世界不同國家有很多有趣的事情。

青山21周年校慶主題是「美郵‧水哉‧樂活21」（沒有水災樂活21世紀），其中在美郵的部分不但讓孩子們去設計郵票，甚至把孩子的作品印成名信片，這次跟中華郵政合作，所以有一個真正的郵筒在學校，在校慶當天可以貼上郵資，可以投進郵筒，就可以讓郵票、名信片去旅行喔。

美術結合ＡＲ跨領域呈現孩子們的作品，一張張名信片也能投進郵筒裡，義賣名信片所得，也將捐入學校仁愛基金，青山校慶11月9日上午八點十五分開始，也歡迎您一起同樂，看孩子們對汐止家鄉的不同詮釋。

青山校慶11月9日上午八點十五分開始，也歡迎您一起同樂，看孩子們對汐止家鄉的不同詮釋。