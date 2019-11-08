公廁落實性平 雙溪區長穿精靈裝拍開箱文
2019-11-08 20:51觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪兒童公園公廁改善工程今(8)日舉行啟用儀式，區長藍瑞珉及同仁個個身穿性平精靈裝，並拍攝性平推廣開箱文，相當活潑精彩，這座非固定式景觀公廁還配合性平推廣，添置女廁的全身鏡與衛生棉，藉由完善育嬰及無障礙設備，讓附近家長、學生能安全便利地使用。
雙溪區長藍瑞珉表示，公廁外觀由在地畫家林美宏設計可愛的性平推廣圖案，女廁中設有全身鏡及衛生棉，並且男女廁中都各有蹲式及坐式馬桶，並提供衛生紙，讓民眾使用能更方便，雙溪公所致力推廣性別平等，在公廁外頭也設有台灣大寬頻的監視器系統，隨時有派出所與公所位民眾安全把關。
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新北市政府社會局專委林坤宗表示，為了多加呼籲性別平等，今天特別帶著新北市性平CEO吉祥物企鵝，來到雙溪國小活動中心，拍攝時下最流行的開箱文，由孩子們擺出愛心形狀，地上花海與性平告示，希望喚起民眾對性平的重視，並彼此尊重友愛，為雙溪帶來更加溫馨和諧的氛圍。
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