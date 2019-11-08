五股推動性平有巧思 兒童劇生動又有趣

2019-11-08 20:50 觀天下 記者黃宥嫺／五股報導



蘋果劇團生動有趣的表演性別平權、家務共享觀念，五股區公所邀請性平代表動物-企鵝暖爸拍照合影，將活動氣氛帶到最高潮。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 配合新北市倡導性別平權、家務共享觀念，五股區公所邀請蘋果劇團以生動有趣的表演方式宣導，有助於學習上留下深刻印象，現場也邀請與會嘉賓地方里長和市民票選的性平代表動物-企鵝暖爸拍照合影，將活動氣氛帶到最高潮。

區長莊茂坤指出，性別平等觀念如果能落實在每個工作與生活家務事環節上，如此一來推動性別平等方可讓男女在任何領域都能獲得平等待遇，舉例來說，以前男主外，女主內，即使時代變遷，雙薪家庭，女性回到家，無法喘息，忙不完的家事無人分擔，現在推動性別平等的宣導，為人父也能夠知道如何當個暖爸，學會做家務、照顧小朋友，減輕愛妻不少照顧家庭責任，共創雙贏局面。

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行動話劇演出，生動有趣，吸引許多家長陪同孩子前往觀看，現場座無虛席，參加情況十分踴躍

吳姓媽媽說，區公所舉辦性平宣導，擺脫過去傳統請講師簡報方式說明，台下可能己進入休息狀態，現在以輕鬆有趣的表演風格，大小朋友都容易吸收，更加明白宣導的重要，她還快樂分享，育有二子，白天上班，下班得趕至安親班接小孩，先生之前透過性平宣導後，現在都會主動幫忙一起分擔家務，彼此有相同的話題溝通討論，沒想到夫妻感情變的更好。

此外，在活動現場莊區長也邀請與會嘉賓地方里長和市民票選的性平代表動物-企鵝暖爸拍照合影，將活動氣氛帶到最高潮。