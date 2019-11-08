影／草嶺古道芒花季明開幕 風管處拍攝最新美景曝光
2019-11-08 18:03
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
草嶺古道芒花季明天開幕，山上芒草開花已約六成，預計月底盛開。東北角風景區管理處人員今天登上古道拍攝畫面，呈現美景實況，邀請民眾利用時間踏上擁有兩百年歷史的古道，典藏古道秋芒記憶。
東北角風管處表示，今天上午10到11點在福隆遊客中心，下午3到4點在大里遊客中心，安排國立台灣交響樂團銅管五重奏各演出1場，由高音、中音、次中音及上低音薩克斯風呈現動人旋律，歡迎民眾聆聽浪漫秋日樂章，把握時機欣賞美麗芒花景致。
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今年芒花季12月1日結束，活動期間的例假日下午1點30分，風管處會在大里遊客中心安排學校及街頭藝人演出精彩節目，古道上也有經典的攔路山賊、揚威的官兵以及神祕商人遊戲與遊客互動，並送出禮品，相關資訊可上官網查詢，網址：https://events.necoast-nsa.gov.tw/flower19/。
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