孔子字仲尼 北市府諧音「Johnny」挨罵

2019-11-08 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



孔子的英文名字怎麼寫？台北市長柯文哲今天在議會答詢時，表示孔子的英文名字是「Confucius（孔夫子）」但市議員應曉薇亮出一張海報，市府舉辦的孔子誕辰活動竟把孔子英文姓名改名為「Johnny」，了解原因後柯文哲忍不住噴笑，現場一片笑聲。

孔夫子（Confucius）的英文名字是利瑪竇時期翻譯後廣為使用，成為各界公認的孔子的英文名字。應曉薇稍早當場考了柯文哲關於「孔夫子」的拼法，隨後出示一張海報，是9月28日孔子誕辰當天在孔廟舉辦的「儒風，藝遊，好時光」的海報，海報上使用的網路鄉民票選、取孔子的字「仲尼」諧音的「Johnny」，當作孔子的英文名字。

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應曉薇表示，很多孔家後代看到「都快暈倒了」，要求市府不要開這種玩笑，對孔家後代不敬，也有辱至聖先師，「一點都不有趣」，要求市府檢討。