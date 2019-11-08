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孔子字仲尼 北市府諧音「Johnny」挨罵

2019-11-08 17:12聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

孔子的英文名字怎麼寫？台北市長柯文哲今天在議會答詢時，表示孔子的英文名字是「Confucius（孔夫子）」但市議員應曉薇亮出一張海報，市府舉辦的孔子誕辰活動竟把孔子英文姓名改名為「Johnny」，了解原因後柯文哲忍不住噴笑，現場一片笑聲。

孔夫子（Confucius）的英文名字是利瑪竇時期翻譯後廣為使用，成為各界公認的孔子的英文名字。應曉薇稍早當場考了柯文哲關於「孔夫子」的拼法，隨後出示一張海報，是9月28日孔子誕辰當天在孔廟舉辦的「儒風，藝遊，好時光」的海報，海報上使用的網路鄉民票選、取孔子的字「仲尼」諧音的「Johnny」，當作孔子的英文名字。

應曉薇表示，很多孔家後代看到「都快暈倒了」，要求市府不要開這種玩笑，對孔家後代不敬，也有辱至聖先師，「一點都不有趣」，要求市府檢討。

經過應曉薇的解說，引起現場市府官員一陣笑聲，柯文哲說，他當天有去活動現場，但是沒有注意到，民政局長藍世聰也尷尬站在台上，承諾日後舉辦類似活動會注意。

市議員應曉薇亮出一張海報，市府舉辦的孔子誕辰活動竟把孔子英文姓名改名為「John...
市議員應曉薇亮出一張海報，市府舉辦的孔子誕辰活動竟把孔子英文姓名改名為「Johnny」。記者魏莨伊／攝影
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孔子柯文哲應曉薇

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