違建鴿舍卡10年以上未拆除 工務局：屋主有依規定改善

2019-11-08 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／即時報導



新莊區新莊五功六路跟福慧路口的加油站鴿舍是違章建築，卡了至少10年仍未全部拆除，常被民眾拍下上傳網路討論，新北市工務局表示，由於該建築受限新舊違建辦法約束，目前列管中，但若像日前發生禽流感，鴿子糞便帶有傳染病疑慮，就會成立專案小組，鴿舍就不受新舊違建法保護，工務局一定拆除。

該建築物近日又在PPT被網友討論，有網友貼文說：「看到這個，這是建築奇蹟嗎？居然有辦法蓋成這樣，加油站基底能承受嗎？台灣人的建築功力到底有多高，能蓋出這種世界奇觀」，底下網友則回覆「佩服，地震還不倒就厲害了」、「房子的樓主是不是兩津勘吉」。

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新北市拆除大隊副隊長陳敬勳表示，該加油站上面原有兩層鋼筋混凝土結構建築物，又違建三層鴿舍，屋主2年前在鴿舍旁邊又違建一間小鴿舍，由於環保局日前認定鴿舍過高、過大，屋主也有依規定配合改善，目前鴿舍僅剩一層，今天拆除大隊人員也到場拜訪，但由於屋主不在家，需另外找時間確認是否還有飼養鴿子。

陳敬勳指出，民國98年6月25日公告新違章建築拆除要點後，會將先前的違章認定為既有違章建築，也會依法拍照列管，且會依照圖資法買下98年的空拍照，比對後若發現有新增的違建就會依法拆除。每個縣市公告的時間跟規定也不同，像台北市是民國84年1月1日前就是既存違章建築。