新北八里垃圾焚化廠一日獲雙獎 開源節流皆有成
2019-11-08 16:15
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北市環保局八里垃圾焚化廠今天先獲環保署頒發第1屆國家企業環保獎標竿組「巨擘獎」，下午則再獲財政部頒發第17屆民間參與公共建設金擘獎之民間經營團隊「優等獎」。
環保局表示，國家企業環保獎標竿組「巨擘獎」是全國企業環保成效績優最高榮譽，需曾3次獲頒榮譽奬座單位才能參與標竿組評比；今天頒發的「巨擘獎」全國僅3個單位獲獎，八里焚化廠就是其中之一。
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環保局指出，焚化廠是解決台灣地狹人稠垃圾問題功臣，八里垃圾焚化廠建廠初期常受抗爭的鄰避設施，如今轉變為八里時尚地標、在地居民休閒去處，利用焚化廢熱的溫水游泳池、雨水魚菜共生池及植生園區等，都很受歡迎。
廢棄物處理方面，去年焚化垃圾生產綠電為2億5298萬3250度，可提供每年6萬戶家庭使用；再把空調設備更新為吸收式冰水主機系統，利用燃燒過程餘熱熱交換，去年用電量比前年減少66萬6190度，發電量則增加293萬4010度，有效開源節流。另外雨水去年回收10萬公噸，自來水用量比前年減少32%，約7.4萬噸。
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