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大巨蛋模擬在球場放5000人？柯文哲：這題沒辦法回答

2019-11-08 16:10聯合報 記者楊正海／台北即時報導

大巨蛋都審日前過關，時代力量議員林亮君下午在市政總質詢中指出，遠雄送市府的電腦模擬資料，她發現模擬設定有不少問題，例如球場有4萬席座位，模擬卻把5000人放在球場層，這不是很奇怪？難道觀眾席改成3.5萬人。柯文哲說，這個專業題目，他沒有辦法回答。

林亮君說，大巨蛋的座位數，B1是1.7萬人，2樓是1.4萬，3樓1000人，4樓7000人，但B2是球場層，和1樓一樣都沒有座位。現在正在打世界12強棒球賽，誰看過球場內有5000個觀眾？都發局長黃景茂無法回答，只強調這是經都審委員同意，大巨蛋不是只有打球還有各種活動，但林亮君說，若只有演唱會才有，但演唱會每年有場次規定，不是常態活動，大巨蛋是打球的。

柯文哲說，5000在場中，應該是舉辦演唱會，「如果這樣妳就說觀眾席3.5萬就好了」，但官員隨即提醒柯，4萬個座位是合約訂定，不宜作更改。

林亮君繼續追問柯文哲，遠雄在5月、6月間提出的電腦模擬參數，與10月14日通過都審會的參數比較，儘管遠雄對外宣稱並未修改參數，遠雄在都審會模擬中，關閉了緊急避難模式的「extreme behaviour」、「seat jumping」兩個參數。

對此柯文哲表示，有沒有關閉參數這個是專業題目，你問我但我不是這方面專家，不知道怎麼回答。但柯也表示，參數有時候不可能都是關閉的。

林亮君說，當初原廠設定就是要打開，送來都審就應該要打開，這是不是重大瑕疵？他要求都審撤回，並質疑若遠雄送來的緊急避難模式不一樣，應該再送防救專家咨詢委員會驗證。 但柯文哲說，都審委員大家都沒有意見，這是極端專業的題目，就好像都更，沒有辦法百分之百同意。

林亮君則建議柯文哲，既然有這麼多問題，是否可依行政程序法撤銷前次的都審決議，或是將結果送交台北市災害防救專家諮詢委員查驗，但柯仍說，他無法判斷，他也不確定災害防救專家諮詢委員是否能審這些內容。

黃景茂則一再強調，大家要相信都審委員的專業，都審有10幾個委員。

台北市長柯文哲下午在議會進行總質詢。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲下午在議會進行總質詢。記者楊正海/攝影
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柯文哲大巨蛋演唱會

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