蓋5萬戶公宅要22年 柯文哲：新北市會比我們快

2019-11-08 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市長柯文哲下午在議會總質詢，議員林穎孟質詢柯文哲，社會住宅政策，8年5萬戶目標改變，變成目標5萬戶，但每年維持1萬戶動工，柯文哲說，這比較實際，他是不喜歡說謊話的人，就是蓋不完。

林穎孟問柯，根據市府提給內政部的數字，這4年平均固定每年要完工是2、3千戶，平均就是每年2400戶。她算等一下，蓋完5萬戶要14年，包含柯任內8年，要22年，歷經3任市長，這滿意嗎，柯文哲說，按韓國的經驗，差不多就是這樣，其實還有首都生活圈，新北要蓋會比北市快，因為他們地比北市多，北市的地，比較困難。

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柯文哲說，這重要的是，變成全台北市民共識以後，不管誰當市長，就按照這個速度，維持1萬戶施工狀態，這已經是台北市目前的能量，要超過也沒有辦法。

柯文哲說，居住正義以韓國的例子，首爾蓋公宅，他2015年去的時候，他們已經花了28年了，居住正義應該是要跨世代，好幾任市長才可以達成目標。

林穎孟說，取消 8年限制，她幫市府算一下，5萬戶是占住宅5%，過去4年蓋了6529戶，扣掉馬英九、郝龍斌開工的2314戶，過去4年柯市府完成的戶數是4215 戶，依現在每年維持1萬戶動工速度，未來3年每年完成戶數，她的數據是目前3228戶