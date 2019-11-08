台北旅展新北主打歡樂耶誕城和青春山海線
2019-11-08 15:43
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
全台年度最大旅展「2019 ITF台北國際旅展」今天在南港展覽館登場，新北市政府觀光旅遊局主打即將點燈開城的「2019新北市歡樂耶誕城」魔幻魅力及充滿文青風的「青春山海線」，除有機會免費品嘗「桑塔熊爆米花」，還有小旅行、版畫體驗課程和伴手禮下殺折扣及買1送1等優惠，還 有趣味的DIY和舞台有獎徵答活動。
新北市觀旅局表示，全台灣冬季最大節慶活動「新北市歡樂耶誕城」今年以「耶誕魔法城」為主題，本月15日將開城，活動持續到明年元旦共48天，今年照例可望秒洗張網美記憶卡。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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從淡水到貢寮三貂角145公里長的「青春山海線」擁有美麗的山、海景色，隱身在山中、海濱的鐵路、古道與美食值得探訪，將打造為台灣新興旅遊亮點。
觀旅局結合「阮的肉干」、「聖巴黎焦糖滷味」及「山城美館」等觀光工廠、伴手禮和文創業者參展，讓展館好吃、好玩。
「阮的肉干」在歡樂耶誕誕城開城前提供獨家熱賣的「桑塔熊爆米花」，每日前10名買1送1，創意肉乾商品消費滿500元也直接加送「桑塔熊爆米花」1份；伴手禮業者「聖巴黎焦糖滷味」準備各式漢方陳年老滷味，不用跑到新板特區或台北101就能品嘗，每日前10名招牌甜不辣買1送1，消費滿500元送滷味小菜1份。
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