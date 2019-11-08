扶植中小團體 柯文哲同意6千人以下演出降稅
台北市時代力量議員林穎孟今天下午質詢市長柯文哲「娛樂稅」的問題，要求財政局降稅時以「人數」作為判斷依據，超過6千人的大團稅率高，6千人以內中小團稅率低，市長柯文哲同意據此研議降稅。
今日進行總質詢，林穎孟質詢指出，娛樂稅的脈絡是1942年制定，目標是抑制藝文休閒活動，但時移世易，去年財政部召開娛樂稅公聽會，多數意見支持廢除，在拍板廢除前，地方政府只能暫調降稅率。
林穎孟說，近年北市鼓勵大家參與藝文活動，認為應簡化娛樂稅稅目、降低稅率，包含歌唱、戲劇、舞蹈、音樂，不管職業與非職業，都要降低到1%，問市長可行嗎？
財政局長陳家蓁說明，目前台北市有6種稅率，針對本市娛樂稅簡化，基本稅率朝向2.5%，一些比較高消費的娛樂則維持現行稅率；職業性表演部分，針對不同票價還在研議中，盼透過階梯式稅率調整，鼓勵、扶植中小型本土團體。
林穎孟進一步指出，用票價區分不太對，若中小團體有能力提高售價，不應抑制價格，而是以其受眾規模來看，像北流的表演場座位數6千人，中小型團體的演出都會在北流，就以6千人為分水嶺，超過6千人的大團就不應該降稅，6千人以內的中小型團就應該調降成1%的稅率。
柯文哲起初面露難色，表示在行政管理上，用票價比較好管理，「用人數，哪可能每一場都去數人頭？」
林穎孟說，點人數就看票賣出去多少張，這也是數據科學，提供一個方向給市府參考，希望以6牽人作為大小團的判斷，人數、票價一起納入規劃。
柯文哲說，這是個邏輯，我們可以商量，有辦法買一張票6千元，何必要給你稅1%？當然基於扶植台灣藝文產業，應該票價便宜給低稅，至於外國大團、國際巨星，降稅沒必要，也許需要1千個駐唱小歌星，才能長出1個鄧麗君、鳳飛飛。
林穎孟說，她同意大小團有區分，大團本來就可以讓很多人來，北流就是用人數判斷中小團，是不是可以納入一起種規劃稅率調降？人數多，超過6千人的大團稅率高，6千人以內中小團稅率低，依照這樣標準判斷，請財政局研議。
最終柯文哲說「好」，雖然行政上管理，票價最簡單，但是基於鼓勵台灣流行音樂人才培養，給予本土中小團體低票價，他同意降稅。陳家蓁也說會再行研議。
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