逛夜市找不到廁所？拖車式廁所首度進駐北市3大夜市

2019-11-08 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台灣夜市遠近馳名，不僅各國觀光客來台必訪，更是許多在地老饕享受美食的聚集地，不過在夜市逛街吃美食經常遇到如廁不便的問題。為此，台北市環保局11月8日起在每周五、六、日17時至23時，首度將拖車式流動廁所前進夜市，分別為士林夜市、寧夏夜市及艋舺夜市服務。

環保局說明，在不影響道路交通、夜市攤商營業及民眾觀感條件下，在3處夜市鄰近入口周邊設置流廁車，並派專人駐點清潔維護，讓民眾方便就近解決生理需求，流廁車不同於一般流動廁所，車上不僅空間較大，也有完整隔間，是五臟俱全的移動式廁所。

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流廁車確切位置，士林夜市流廁車位在基河路39號對面右側(百齡高中圍牆側)，寧夏夜市及艋舺夜市的流廁車則分別在平陽街太原路交叉口(蓬萊國小圍牆側)和環河南路2段廣州街交叉口(龍山國小圍牆側)。

環保局表示，配合行政院環保署推動台灣夜市公廁整潔提升計畫，環保局先行試辦拖車式流動廁所前進3大夜市服務，若北市試辦成效良好，不僅可以往全市推行，也可給中央參考執行模式，推廣至其他縣市夜市。