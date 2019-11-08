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東北角草嶺古道芒花季開幕 假日會有山賊攔路同樂

2019-11-08 14:33聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

「2019草嶺古道芒花季」明天開幕，東北角風景區管理處將安排銅管五重奏演出拉開序...
「2019草嶺古道芒花季」明天開幕，東北角風景區管理處將安排銅管五重奏演出拉開序幕。圖／東北角風管處提供
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「2019草嶺古道芒花季」明天開幕，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將安排國立台灣交響樂團銅管五重奏演出，為芒花季拉開序幕，歡迎民眾前往聆聽浪漫秋日樂章，把握時機欣賞美麗芒花景致。

東北角風管處表示，草嶺古道芒花季從2002年開始舉辦，今年邁入第18屆，時間是明天起到12月1日。芒花盛宴主題為「歷史藝文、環教生態、健行養生」，持續以輕鬆、詼諧的方式推廣，帶領民眾踏上擁有兩百年歷史的古道，典藏古道秋芒記憶。

今年草嶺古道芒花季9日開幕當天，風管處邀請國立台灣交響樂團銅管五重奏演出2場，上午10到11點在福隆遊客中心，下午3到4點在大里遊客中心。表演曲目有經典民歌及深受小孩及大人喜愛的經典電影歌曲，藉由高音、中音、次中音及上低音薩克斯風呈現動人旋律。

今年芒花季活動期間例假日的下午1點30分，風管處都會在大里遊客中心安排學校及街頭藝人演出精彩節目，古道上也有經典的攔路山賊、揚威的官兵以及神祕商人遊戲與遊客互動，並送出禮品，相關資訊可上官網查詢，網址：https://events.necoast-nsa.gov.tw/flower19/

「2019草嶺古道芒花季」明天開幕，東北角風景區管理處將安排銅管五重奏演出拉開序...
「2019草嶺古道芒花季」明天開幕，東北角風景區管理處將安排銅管五重奏演出拉開序幕。圖／東北角風管處提供
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