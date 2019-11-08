影／變相減薪！北市聯醫爆獎金大縮水 有人中秋只拿17元

台北市立聯合醫院爆出大規模醫護人員薪資短少，今年6月北市聯醫的多名醫護人員跳出來抗議績效獎金被打六折，沒想到9月發放的中秋獎金也有同樣狀況，原本醫師在去年同期領約15萬元左右的獎金，今年只領到一萬，甚至傳出有專科護理師拿到的金額只有17元，讓醫護人員怒稱簡直在簡羞辱人，對此聯合醫院回應，因為健保點值調整，導致獎勵金減少，才讓獎金發放有困難，但也稱薪資部分，4年來已調薪至少7%到11%不等。