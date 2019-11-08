曾窮困無法升學 里長發宏願將資收物變百萬獎助學金

2019-11-08 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



林宏典（右）成立里內獎學金，投入資源回收工作十年，回收逾百噸資收物，累計發放超過一百萬元獎學金，約有750位學子受惠。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 新北市蘆洲區仁愛里長林宏典利用里內做資源回收所得創辦獎學金，鼓勵里內就讀國中、高中、大學的學生努力讀書。投入資源回收工作十年，回收逾百噸資收物，累計發放超過一百萬元獎學金，除了回饋鄉里，也彌補小時後因家境不好無法繼續升學的缺憾。

務農出身的林宏典國中畢業後考上私立高中，因家中經濟無法負擔，毅然決然中斷升學，前往西裝店當學徒賺錢養家，看到國中同學們每天開心的去上學，與自己的生活型態愈來愈不同，難免心生羨慕。事業有成後開始擔任里長，為回饋鄉里也發下宏願，要避免過去無法升學的憾事重演，利用里內資源回收所得創建獎學金鼓勵學子珍惜就學機會，目前已經有750位學子受惠。

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林宏典表示，仁愛里是老舊社區，里內的志工人數超過120人，環保志工、巡守隊、資收小隊等各司其職。每到周六上午，里長會率領志工投入回收工作，基於「取之社會，用之社會」理念，資源回收變賣的回饋金，除規畫為獎學金鼓勵優秀學子，也設置冬令救濟金、急難救助金及重要節慶關懷金等，照顧弱勢民眾。

除了資源回收工作，林宏典也會巡視里內環境，觀察哪條巷弄的廢棄物增加或變髒亂，號召志工定期大掃除，落實環境綠美化。仁愛里水湳街巷內有個水湳綠地，原本是附近住戶都嫌棄的畸零地，堆放雜物髒亂不堪。他帶領環保志工和美術班師生動手整理，成功改造成可供民眾活動與休閒的小花園，春季還會有吉野櫻花盛開。