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新北濕地藝術季「交融」 9日在新月橋下開展

2019-11-08 13:17聯合報 記者江婉儀／即時報導

第3屆新北濕地藝術季「交融」明天（9日）在板橋新月橋下開展，今透過多元參與濕地教育與藝術共創行動，以濕地的水源、土壤、生命、調節、緩衝、供給六大元素為創作主題，展期至12月8日。

新北市高管處表示，濕地藝術季以自然素材為創作材料，邀請「廢青不廢／廢角」發起人楊芳宜、《鉤鉤子Gogozi Crochet》藝術家林資芬、無垢環境設計陳德龍設計師、輔仁大學景觀設計學系及週邊學校新北市立板橋國中，一起共創《大地織帶》、《濕地關係網》、《秋收冬藏大米缸》、《川川》、《濕壤循理》及《親侵濕地》等六件作品，經過300多個日子的籌備規畫與創作，超過500人的參與共創過程，呈現出社會對於自然生態服務的多元理解，透過濕地的舞台，分享彼此對濕地的生命經驗，理解自然無私地給予，讓我們取之於自然、用之於自然，理解人與自然相互滋長並依存的重要性。

高管處表示，開幕活動在下午2點開始，將有小劇場、街頭藝人、駐唱歌手在現場表演。另外將連續2天舉辦友善環境市集、植物拓印DIY、作品導覽及闖關集章活動，完成集章者除了可獲精美小禮物，還能參加抽獎。

如果想知道更多創作理念，10號(日)下午4點將舉辦「藝術創作座談會」，邀請藝術季策展人、藝術家、藝術志工及共創參與者一起分享創作辛路歷程。

第3屆新北濕地藝術季「交融」明天（9日）在板橋新月橋下開展，以濕地的水源、土壤、...
第3屆新北濕地藝術季「交融」明天（9日）在板橋新月橋下開展，以濕地的水源、土壤、生命、調節、緩衝、供給六大元素為創作主題，展期至12月8日。圖／新北市高管處提供
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第3屆新北濕地藝術季「交融」明天（9日）在板橋新月橋下開展，以濕地的水源、土壤、...
第3屆新北濕地藝術季「交融」明天（9日）在板橋新月橋下開展，以濕地的水源、土壤、生命、調節、緩衝、供給六大元素為創作主題，展期至12月8日。圖／新北市高管處提供
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濕地

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