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聯醫員工獎金遭砍 工會提4訴求：柯文哲應負起責任

2019-11-08 12:54聯合報 記者郭頤／台北即時報導

市聯醫企業工會上午會和時代力量議員林亮君(圖右二)、無黨籍議員邱威傑(圖左二)共...
市聯醫企業工會上午會和時代力量議員林亮君(圖右二)、無黨籍議員邱威傑(圖左二)共同舉行記者會，直指聯醫不願公開財務狀況，並質疑獎金發放有黑箱作業。記者郭頤／攝影
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台北市立聯合醫院6月時傳出員工獎金遭砍事件，包含醫師、護理師、藥劑師等醫療人員及行政人員，年薪最多減少1成，市聯醫企業工會上午會和時代力量議員林亮君、無黨籍議員邱威傑(呱吉)共同舉行記者會指出，市聯醫遲遲不願公開完整財務資料，並質疑院內決議獎金發放的「績效評估小組」黑箱作業，讓基層員工監督無門，同時點名台北市長柯文哲應正視問題，負起責任。

市聯醫上午也舉行記者會回應，院方獎勵金發放均按中央法令規定執行，而每季也至各院區辦理「經營財務說明會」，公開各院區財務狀況，至於「績效評估小組」將於下屆票選委員時，通知工會推派人選。

市聯醫6月起有員工反映薪水遭砍，其中「非醫師每月績效獎金」遭打6折，實際減少金額數百至3000元不等，近來固定於中秋前後發放的「統籌款年終結餘」也大幅減少，聯醫企業工會上午在記者會中分別對院方提出4點質疑和訴求。

一是，院方說明107年遭健保扣款4億元，導致獎勵金發放困難，卻拒絕提供財務資料，外界無法檢討「錢坑」何在，要求院方每季公開各院區財報細目。二是，北市衛生局9月、10月分別撥補1億元和數億元供聯醫紓困，避免春節獎金發放困難，但院方卻未告知員工該訊息，員工擔心獎金是否又要跌落谷底，要求院方將衛生局提撥經費優先員工扣薪緩衝，並公告經費用途。

三是，院內的「績效評估小組」可決議30多億獎勵金如何發放，但組內的「基層員工代表」卻不知自己被選為代表，甚至連投票時間都遭延遲通知，院方更拒絕公開會議記錄，遭質疑黑箱作業，要求績效小組重新選舉或立即納入工會參與，並逐次公開會議紀錄。

四是，聯醫獎金逐年浮動，造成員工人心惶惶，要求院方將獎勵金納入正式人事成本，減少逐年所得浮動。

林亮君表示，衛生局先前撥款1億元給聯醫，還有一些其他補助，但員工中秋獎金還是被扣，幫助聯醫紓困根本是假的，聯醫也坦承明年財務狀況比今年更嚴峻，是否能按時發放獎金仍是未知。

她強調，醫護人員的勞動環境已經非常辛苦，如果不能提供醫護人員良好的工作環境，也會連帶影響市民的醫療品質，她呼籲市府應盡快提出完整的紓困計畫，並徹底執行市府標榜的「公開透明」。

市聯醫副總院長黃遵誠表示，聯醫獎勵金發放是依據中央頒布「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」規定執行及分配辦理，工會反映的應是獎金減少而非薪資減少，今年聯醫因健保點值調整，導致獎勵金減少，但從未因此扣減員工基本薪資，自104年起也調薪6次共增加人事費用約4億元。

黃遵誠進一步說明，公私立醫院的基金制度不一樣，目前聯醫應著重開源節流，獎金才有可能在成長，而雖然健保點值調整各家醫院都受影響，但各醫院獎金分配方式不同，部分員工獎金減少確實是事實，「回到大家所期望的(獎金)，現在是我們的目標」。

對於遭質疑財務狀況不透明，黃遵誠說，聯醫是公務單位，財務報表絕對是公開的，也絕對查得到，5月開始院方也到第一線向員工說明，辦理30多場溝通說明會，並在說明會結束後辦理「總院長與工會理監事座談會」。

至於「績效評估小組」部分，黃遵誠說明，績效評估小組委員為2年一屆，明年下屆(110年至111年)票選委員時，將通知工會推派人選，另目前忠孝院區委員出缺，將辦理遴補事宜，已發函通知工會推派該院區候選人名單，共同參與票選活動。

市聯醫上午舉行記者會回應工會，副總院長黃遵誠(圖左四)表示，院方獎勵金發放均按中...
市聯醫上午舉行記者會回應工會，副總院長黃遵誠(圖左四)表示，院方獎勵金發放均按中央法令規定執行，每季也辦理財務說明會，公開各院區財務狀況，至於「績效評估小組」將於下屆票選委員時，通知工會推派人選。記者郭頤／攝影
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柯文哲邱威傑

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