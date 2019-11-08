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滿園850種玫瑰一次看到飽 台北秋季玫瑰展浪漫登場

2019-11-08 07:19聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

「玫瑰玫瑰我愛你！」秋季玫瑰陸續綻放，108年度台北玫瑰園的秋季玫瑰展，將在11月9日至11月23日，在花博公園新生園區開展，分為玫瑰花品種區和花海區，前者集合約700品種，有2000株各國玫瑰，花海區栽培約150品種，800株以茶玫瑰及古典庭園玫瑰為主，親子可一同欣賞玫瑰多彩的花色與迎風而來的香氣。

公園處表示，秋季玫瑰展雖然為靜態展示，沒有熱鬧開幕活動，但是今年栽培的玫瑰不辜負眾人的辛勤照顧，隨著季節的到來已展露美麗容貌，不論是品種區或是花海區，花況都已蓄勢待發。

圓山公園管理所賴丞賦主任表示，今年的玫瑰有許多特殊品種，花型、花色多元、花朵從迷你到大輪花，種類非常多樣化，喜歡玫瑰的民眾千萬不要錯過機會，掌握花季來欣賞美麗的玫瑰。

園區內有浪漫的玫瑰拱門、花牆及園路都是適合拍照的美景；展期之外，台北玫瑰園的玫瑰們也會持續開放。主辦單位指出，現場不開放騎乘自行車進入，避免枝條及嬌嫩的花朵折損。

公園處資深花藝設計陳主奉表示，秋季玫瑰展特別將苗圃蒐集、栽種的樹玫瑰大量布置在花海區側面，透過強健的砧木與具美麗花朵的接穗結合，以樹木型態呈現玫瑰豐富多樣的各種花型、花色及香氣等特色，故稱為「樹玫瑰」，讓本身植株較低矮的白桃妖精、紅蓮等品種，藉由嫁接使小巧的花朵綻放在一般視線高度，方便遊客觀賞。

公園處提醒，想來欣賞秋季玫瑰展，搭乘捷運可到圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達新生園區，或至捷運中山國小站下車，沿新生北路往北至濱江街口即抵達新生園區。

若搭乘公車，可搭乘685、市民小巴9、紅34（假日行駛）、紅50、72、222、紅34（假日行駛）、市民小巴9至新生公園站下車。搭542、685、688或紅57可至吉林路底站下車。騎乘YouBike：從YouBike捷運圓山站2號出口沿自行車專用道到林安泰古厝站。

108年度台北玫瑰園的秋季玫瑰展，將在11月9日至11月23日，在花博公園新生園...
108年度台北玫瑰園的秋季玫瑰展，將在11月9日至11月23日，在花博公園新生園區開展，現場布置數量眾多的樹玫瑰。圖／台北市工務局提供
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108年度台北玫瑰園的秋季玫瑰展，將在11月9日至11月23日，在花博公園新生園...
108年度台北玫瑰園的秋季玫瑰展，將在11月9日至11月23日，在花博公園新生園區開展，可欣賞到太陽王陽台（Sun King Terrazza）品種玫瑰。圖／台北市工務局提供
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108年度台北玫瑰園的秋季玫瑰展，將在11月9日至11月23日，在花博公園新生園區開展，現場有美麗的花球走道。圖／台北市工務局提供
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108年度台北玫瑰園的秋季玫瑰展，將在11月9日至11月23日，在花博公園新生園區開展，可欣賞到花朵迷你的「紅蓮」。圖／台北市工務局提供
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108年度台北玫瑰園的秋季玫瑰展，將在11月9日至11月23日，在花博公園新生園...
108年度台北玫瑰園的秋季玫瑰展，將在11月9日至11月23日，在花博公園新生園區開展，可欣賞到白桃妖精（White Peach Ovation）。圖／台北市工務局提供
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