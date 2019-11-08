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新北三峽警分局長贈5萬 助青少棒弱勢學子

2019-11-08 02:02聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市三峽警分局長李建廣響應「紡正協會」會長李昆源的「愛心大平台」專案，捐贈5萬元給鶯歌尖山國中棒球隊，於昨天（6日）在尖山國中舉行捐贈儀式，代表受贈的游翔越校長及兩位小球員，特頒發感謝狀給予李建廣及李昆源。

尖山國中自105年8月起成立青少棒隊，目前已躋身新北市青少棒的前4強，但尖山國中棒球隊原住民學生比率約3成5，具弱勢身分比率高達5成3，雖政府補助早午餐，但練習後的晚餐，及外出比賽的餐費只能自己負擔。

警分局長李建廣，得知弱勢學生的處境後，與「紡正協會」會長李昆源一同響應「愛心大平台」專案，贈予5萬元給尖山國中棒球隊內的25名弱勢學生，於昨天尖山國中舉行捐贈儀式，由游翔越校長及兩位小球員代表受贈，也頒發感謝狀給予李建廣及李昆源。

游翔越校長頒發感謝狀給予新北市三峽警分局長李建廣及「紡正協會」會長李昆源。圖／警...
游翔越校長頒發感謝狀給予新北市三峽警分局長李建廣及「紡正協會」會長李昆源。圖／警察提供
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游翔越校長與兩位小球員代表受贈。圖／警察提供
游翔越校長與兩位小球員代表受贈。圖／警察提供
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