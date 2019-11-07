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桃市府員工餐廳負評多不續約 換華膳空廚子公司進駐

2019-11-07 22:29聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市政府市政大樓B1設有員工餐廳，但近月因合作廠商轉換，將由華膳空廚子公司進駐營運，過度期10月份沒營業，員工與洽公民眾用餐不便，議員劉安祺今天質詢此事，認為市府未能妥善處理，交接出現過長空窗期，市府秘書處長顏子傑說，原廠商滿意度低，環境衛生屢屢出包，因此不續約，租約到9月底為止，未料原廠商點交未清空場地延誤點交，近日已請新廠商先供應便當，讓民眾選購。

桃園市政大樓員工餐廳位於前棟地下一樓，原有供應自助餐、麵飯類，還有水果、衣物、民生用品等攤位供選購，周一到周五中午時段不少市府員工、洽公民眾會就近用餐，但廠商5年來營運，供餐品質並不穩定，過去還曾被衛生局檢出便當大腸桿菌超標，衛生環境堪慮。

市府秘書處指出，市府秘書處於106年、108年委託「世新大學公共管理顧問中心」進行滿意度調查，地下一樓員工餐廳滿意度偏低，原廠商酈澤投資顧問有限公司也陸續遭市府衛生局、環保局要求環境改善，9月30日5年約滿不續約，秘書處決定重新招租，尋覓新廠商。

市府秘書處9月11日上網招標、27日決標，新廠商為華膳空廚子公司寶鼎餐飲事業股份有限公司，該廠商專營團膳，負責經營台北故宮博物院內餐廳、總統府交誼廳、航警局員工餐廳等餐飲供應，租期自108年11月1日起，為期5年，若履約良好，可進行後續擴充合約。

由於新舊廠商交接，空窗期長，10月份沒能供餐，不少洽公民眾、員工中午時段撲空，劉安祺認為，市府未安排好新舊廠商交接，造成員工餐廳營運空窗，目前雖有暫時供應便當，優惠一個賣50元，他認為市府應該要協助延長優惠期限，並注意後續餐廳營運衛生環境把關。

秘書處長顏子傑表示，原廠商第一次場地點交並未清空場地，在秘書處要求下限期改善，於10月24日完成點交，期間新舊廠商交接期，考量場地內裝修需拆除、設備需搬遷，期間有粉塵汙穢，為避免食安問題，在過度期間暫停供餐，並協調4日起販售便當餐盒方便選購。

不少員工與洽公民眾關心未來新餐廳規畫，顏子傑說，新廠商正在規畫設計，市府將會進一步審核，已經要求新廠商增加用餐空間，規畫供應自助餐、簡餐、麵食等多樣化選擇，同時爭取不定期餐飲優惠措施，也已經要求新廠商，未來需妥適安排原弱勢攤商。

桃園市政府市政大樓B1設有員工餐廳，但近月因合作廠商轉換，10月份沒有營業，市府...
桃園市政府市政大樓B1設有員工餐廳，但近月因合作廠商轉換，10月份沒有營業，市府近日已請新廠商先供應便當，讓民眾選購。圖／桃園市秘書處提供
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