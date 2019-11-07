涉性騷風波 劉嘉仁傳回鍋聯醫總院長機要秘書

2019-11-07 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市府前顧問劉嘉仁涉騷擾擾北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩，卻傳出劉嘉仁將回鍋台北市立聯合醫院任總院長機要秘書（特助）；對此，聯醫副總院長黃遵誠表示，劉嘉仁過去協助總院長黃勝堅推動聯醫社區化，近來因醫院持續推動慈悲關懷社區計畫，很可能還要借重劉嘉仁的經驗，但目前還未接獲劉要回鍋的人事案資料，特助職缺仍空著，劉是否回任，要看黃勝堅決定。

劉嘉仁原本在台大醫院金山分院擔任主任秘書，黃勝堅於2011年任金山分院院長時，因推社區健康營造與劉在業務上搭配得很好、推行順暢；黃勝堅後來任聯醫總院長後，也因此找劉擔任特助，直到今年8月被延攬進北市府並於9月任任市府顧問。

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黃遵誠表示，總院長特助任用權是看總院長，若黃有需要，可能會再找劉回來，劉也可能自己找黃勝堅；但人事單位目前尚未有任何劉嘉仁人事案訊息；又因機要職缺是由機要人員人事條例管制，若黃勝堅要找劉嘉仁回任，須向市府提出申請，最後到銓敘部備查。