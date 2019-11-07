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淡水運動中心小農鮮鋪 採買便利吃健康

2019-11-07 19:35觀天下 記者許端驛/淡水報導

新北市農業局在淡水國民運動中心一樓大廳設置「新北小農鮮鋪」，拓展農友們的行銷平台...
新北市農業局在淡水國民運動中心一樓大廳設置「新北小農鮮鋪」，拓展農友們的行銷平台，多一處方便採買新鮮有機健康農作。 圖／紅樹林有線電視提供
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為幫助新北市有機農作，新北市農業局透過市議員鄭宇恩協助爭取在淡水國民運動中心一樓大廳設置「新北小農鮮鋪」，拓展農友們的行銷平台，運動的民眾多一處方便採買新鮮有機健康農作。

市議員鄭宇恩表示，這一次透過淡水區農會，與農業局，讓在國民運動中心大廳旁的一個場地可以設置簡易的販賣農作物空間，冰箱裡全是在地小農所種的有機蔬菜，還有許多新鮮當季水果以及養殖雞蛋等等，總共有6家在地的有機農場，包括牛埔、樂耕、星佳園、良好、頂田寮、淡水禾農場。

頂田寮有機農場鄭鵬舉 說多一處平台可以讓民眾吃到健康的蔬菜，也可以讓他們多一條銷售通路。

淡水國民運動中心經理黃維緻表示，國民運動中心有許多運動的民眾，能夠在此提供有機蔬菜，對健康一定是一件好事，也正好可以讓民眾在運動完之後，有方便的採買場所，市議員也說，新北有機小農首度跨出超市，拓展多元通路，不僅縮短產地到餐桌距離，減少碳足跡，更能照顧在地有機小農，也讓消費者採買更便利。

淡水雞蛋

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