九份深度旅遊好精彩 引路達人講在地故事

2019-11-07 19:34 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



黃金博物館於11/22至11/24三天，舉辦共12梯次的深度旅遊，在地的引路達人帶來精彩的九份故事，歡迎民眾報名。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 一般民眾來到瑞芳九份，常常只是逛老街拍照購物，少了與在地文史的連結，新北市立黃金博物館於11/22至11/24三天，舉辦共12梯次的深度旅遊，邀請五位在地的引路達人，為民眾帶來精彩的九份故事，並結合特色飲食與藝文表演，歡迎民眾到黃金博物館官網報名。

今年黃金博物館主打的深度小旅行來到九份，將藉著四大主題，帶領民眾探訪九份夜晚之美、歷史信仰與藝術及生活故事做導覽，挖掘九份老街之外的私房景點，讓民眾了解在地居民過去的真實體驗。

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黃金博物館營運推廣組長王慧珍表示，此次規劃四大主題，包含：第一，探訪頌德公園的「約會不敗」夜景，以及阿妹茶樓燈籠老街的山城夜景遊程，第二，文青藝術娛樂遊程，造訪胡達華工作室釘畫、石頭李，第三，由兩代在地人導覽在地戲曲生活，分別是西皮派及福祿派的過去演戲場景，第四則是認識礦業遺跡與信仰文化，由福山宮到聖明宮的宗教歷史，總共十二場活動，歡迎民眾下週一開始報名。

今(7)日的採線團，來到新北最古老戲院之稱的昇平戲院，在地的引路達人張敏秀，娓娓道來小時候一家在戲院生活的點滴，從售票口、放映室到後台完整參觀，在導覽故事中，彷彿當時戲團換裝的場景映入眼簾。

在引路達人游玉娟的帶領下，延著輕便路走去，最美的山城海景一目瞭然，從山坡小徑到打井生活，甚至迎媽祖習俗的私房路徑，藉由在地人的歷史情懷，參考現實的今昔對比，民眾能感受到引路達人對故鄉之情，也藉由深度旅遊更加愛上九份。