汐止小主播營最終場 進攝影棚小學生好緊張

2019-11-07 19:34 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區小小主播營最後一場由長安國小同學壓軸演出，一進到攝影棚小朋友都好興奮又好緊張。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市議員廖先翔主辦的汐止區小小主播營，今年度最後一場在今(7)日展開，是由長安國小同學壓軸演出，一進到攝影棚小朋友都好興奮，但是體驗當主播又好緊張，他們希望能夠將自己最好的一面展現出來。

第一次來到電視台同學們難掩興奮心情，輪翻當小主播有不同體驗，由新北市議員廖先翔、汐止區公所及觀天下有電視聯合舉辦的汐止區小小主播營活動，主辦單位希望能夠提升小朋友的自信心與表達能力。

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市議員廖先翔表示，今天的小小主播營是今年度最後一個梯次了，邀請了長安國小學生來到攝影棚錄影體驗，那小朋友一開始來的時候都非常的雀躍，只是站上主播台還是難免會有點緊張，那也希望他們能夠把自己準備好最好的一面表現出來，期待這次活動小朋友都能夠收獲滿滿，提升演講、朗讀能力。

小朋友說，來的時候就覺得很興奮了，但是一到主播台就有一種緊張的感覺，廖先翔議員給我們當主播的機會，我們都覺得很榮幸又開心，回去一定會請爸爸媽媽看我們當主播。

小朋友有不同與課堂上的學習機會，小小主播們報新聞也將在第三頻道播出，推廣公用頻道也豐富孩子們的學習。