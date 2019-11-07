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治安、環境亮紅燈 汐止白雲公園問題多

2019-11-07 19:33觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止白雲公園衍生許多問題，有人爬廁所圍牆、還有亂丟垃圾環境髒亂，市議員白珮茹要求...
汐止白雲公園衍生許多問題，有人爬廁所圍牆、還有亂丟垃圾環境髒亂，市議員白珮茹要求改善缺失。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止白雲公園每到周末假日吸引滿滿的大人小孩，不過，卻也衍生許多問題，有人爬廁所圍牆、還有亂丟垃圾環境髒亂，今(7)日市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善缺失。

市議員白珮茹表示，白雲公園已經啟用一段時間，但是有很多民眾反應治安上的問題，包括夜間青少年的逗留、還有爬到廁所上面的圍牆，甚至來這邊玩的民眾亂丟垃圾，所以，我們跟區公所還有警分局初步討論，決定在這個公園加裝監視器，初步會加裝七支監視器。

福山里長謝志中說，白雲公園有很多的設施，有很多人會到這裡遊玩，但相對的產生很多問題，有垃圾還有小貓小狗進來，製造體亂，感謝白議員今天辦理會勘，解決髒亂還有安全問題。

白珮茹指出，像沙坑每到假日都很多小朋友來玩，那有家長反應希望能夠做翻沙的動作，討論後會列為例行性的維修項目，那裡頭挖土機的部分因為比較危險，有小朋友手夾傷，所以，也請相關單位是不是能夠把它移走，避免小朋友在玩的時候受傷。未來也希望有更多公民參與，一起討論白雲公園到底還有那些需要改進的地方，也希望更多人參與，大家發揮公德心，把這麼好的公園繼續維持下去，那今天也看了幾項遊戲區，很多設施該改善、該維護的都會請相關單位依權責辦理。

汐止區長陳健民表示，公園裡沙坑蠻大的，那未來我們會進行鬆沙還有環境維持乾淨，那現場也沒有讓民眾可以遮陽的空間，所以，包括樹木還有遮陽的部分都會做加強，還有環境整潔部分也會做維護，讓大人小孩有更舒適的遊憩空間。

汐止

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