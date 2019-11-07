金牌教練鄭凱文 全運會角力金牌六連霸

2019-11-07 19:32 觀天下 記者張芳琪/新店報導



中正國小角力教練鄭凱文代表新北市參加全運會，拿下了男子組角力希羅式第四級的冠軍，達成了六連霸的紀錄。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 中正國小角力教練鄭凱文今年代表新北市參加全運會，以來回混滾翻得分，拿下了男子組角力希羅式第四級的冠軍，達成了六連霸的紀錄，這份榮耀相當不容易，除了必須把握有限的時間練習，再加上近幾年來國內角力水準提升，讓他面對這次的全運會更是戰戰兢兢。

被稱為金牌教練的鄭凱文，已經在全運會拿下七面金牌，並且獲得六連霸，自中正國小從102年成立角力隊之後，便擔負起教練的重責大任，這次在全運會中，還與從中正國小畢業的學生，一同在場上拼鬥，為新北市爭光。

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聽著口令，中正角力隊的孩子，按照指示進行各種練習，中正國小校長徐韶佑表示這次教練鄭凱文能六連霸，讓學校與有榮焉，而有了他的指導，相信中正角力隊可以屢創佳績，學校也會全力支持。

問起了是否繼續挑戰七連霸，教練鄭凱文笑笑的說，目前的重心擺在孩子的訓練上，希望每一個角力孩子都能奠定好基礎，而如果還能有機會為新北市出征，同樣會再次全力以赴。

做為選手，鄭凱文展現了堅毅不饒的拼戰精神；做為教練，他則用認真態度無私的訓練每個孩子，角力這項運動，讓鄭凱文嚐到了堅持之後的甜美果實，他也希望盡最大的努力以及一顆熱情的心，陪伴孩子追求他們的角力夢想。