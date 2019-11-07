親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強Live／林泓育差點轟出兩分砲 中華0:2落後日本

彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

新北消防形象月曆作公益 澳洲猛男跨國相挺

2019-11-07 18:49中央社 新北市7日電

新北市消防局2020年形象月曆邀請7名澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消...
新北市消防局2020年形象月曆邀請7名澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意象。聯合報記者王長鼎／翻攝
分享
新北市長侯友宜今天主持消防形象月曆發表與推廣，鼓勵有愛心的企業、個人支持。今年消防月曆結合澳洲的消防猛男跨國攜手合作，並宣揚消防安全與正面陽光的救災英雄形象。

新北市長侯友宜今天在市政府主持消防形象月曆發表暨公益活動合作記者會，他表示，每年推出消防形象月曆非常暢銷，今年結合澳洲消防隊員推廣形象月曆，一起作愛心推動公益慈善。

他表示，非常感謝市民熱情，市民的愛心及消防員英勇拯救的生命，都是無價之寶。這次以「愛心大平台」抽獎的方式鼓勵大家做善事，也鼓勵民間團體或個人捐50張發票換消防形象月曆。

市府表示，今年拜託澳洲的消防單位協助，無償在當地販售，盼望跨國獲得更多支持與鼓勵，並宣揚愛心無國界。

消防局表示，今年參加月曆拍攝的新板分隊山難搜救義消小隊長詹喬愉，平時協助山難搜救，今年更登上聖母峰，成為第一位攻頂的台灣女性。

另外，也有消防隊員曾任電腦工程師，因感佩消防工作的熱血，決心轉職投入。這些消防英雄們以運動競技為主題，展現工作中爭分奪秒、同心協力的健康開朗正面形象。

消防局說，今年有7名澳洲消防隊員攜手合作拍形象月曆，比往年更有特色，期待今年的消防形象月曆更暢銷。另也結合社會局愛心大平台，邀民眾成為圓夢英雄，除捐助消防用救災器材，也協助慈善公益團體、弱勢家庭，並授權創世基金會販售350本月曆。

月曆愛心

相關新聞

新北秋冬國旅第二波 籲中央打破縣市總額限制

2019-11-07 16:01

影／議員賭500份雞排！太陽花國賠案不上訴 柯笑：她輸了

2019-11-07 17:51

當志工12年服務9915小時 63歲婦退休後比上班還忙

2019-11-07 17:00

立冬進補不踩雷 用包種茶油拌麵、煮湯不怕燥熱

2019-11-07 15:46

酒量等於業務量？中市府局長發言被議員批「拚酒市府」

2019-11-07 15:31

駕駛人注意！台北國際旅展明上午交管 上班改道避塞車

2019-11-07 15:00

二殯施工交通塞爆 柯文哲：我鼓勵網路公祭

2019-11-07 14:59

女議員賭太陽花國賠不上訴 柯文哲：妳已經輸500分雞排

2019-11-07 14:33

新手沒裝備也能住 樹林露營區最低5折優惠

2019-11-07 14:11

信賢步道路面受損將施工 他憂：若鋪上水泥就死定了

2019-11-07 14:06

北市回收廚餘變有機肥料「111111」起開放申請

2019-11-07 13:56

北捷中山站出現歐風小花店 成打卡熱點

2019-11-07 12:43

影／台澳消防猛男形象月曆 侯友宜現場拍賣30萬助弱勢

2019-11-07 12:36

板橋老舊水管破裂 養工處：是滲漏、原因待查

2019-11-07 11:24

「乃木坂46」松村沙友理、高山一實將為歡樂耶誕城點燈

2019-11-07 11:05

板橋老舊自來水管破漏夜搶修 今晨4點陸續恢復供水

2019-11-07 09:26

有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折

2019-11-07 07:18

蘆洲私幼6度違規超收 勒令停業1年

2019-11-07 00:05

明年元旦 新北29區公所同步升旗

2019-11-07 00:03

北市東區頂好、龍門廣場改造 舒適浪漫

2019-11-06 23:52

新北歡樂耶誕城 天橋會變色

2019-11-06 23:50

公車被投訴年年增 交局允改善

2019-11-06 23:43

公車摔傷保險最多賠20萬 柯允檢討

2019-11-06 23:36

為毛孩發聲 環保兩用袋寵物版5款發售

2019-11-06 23:31

侯友宜宣布輔選 有衝突「市政優先」 要事務官嚴守行政中立

2019-11-06 23:23

板橋自來水爆管 加速搶修…預計今下午復水

2019-11-06 23:23

北市府翻盤？建國啤酒廠開發延宕

2019-11-06 23:17

台中千個守護站僅10人求助? 社會局：急難服務越少越好

2019-11-06 20:11

大豐國小說故事反毒 新北副市長變孩子王

2019-11-06 20:04

企業助裝監視器 瑞芳傑魚里補安全漏洞

2019-11-06 20:03

火的纏綿陶藝之美 聖約翰科大柴窯聯展

2019-11-06 20:03

用文字寫家鄉故事 汐止長安國小寫作班開課

2019-11-06 20:02

童言童語逛警局 瑞芳幼兒園體驗警察工作

2019-11-06 20:01

遍地開花、旗海飄揚 明年元旦新北29區同時辦升旗典禮

2019-11-06 19:34

太陽花國賠案上訴未達共識？北市議員提案遭暫擱

2019-11-06 19:21

花蓮陶藝家彭雅美 作品雙入圍台灣陶藝雙年展

2019-11-06 16:31

首場淡海輕軌結合嘻哈路跑 12月28日最北車站見軌就跑

2019-11-06 16:08

美爆了！歡樂耶誕城11月15日開城 光廊會變色

2019-11-06 15:40

6度超收更高達2倍 蘆洲私幼中冠被停業1年

2019-11-06 15:10
看更多

熱門文章

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

兒早逝孫失聯獨居30年 「一日小孫子」到訪她落淚

2019-11-07 13:57

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」

2019-11-07 10:07

試打路燈報修電話竟是空號 桃園工務局長糗了

2019-11-07 11:29

檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16

女議員賭太陽花國賠不上訴 柯文哲：妳已經輸500分雞排

2019-11-07 14:33

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21

北捷中山站出現歐風小花店 成打卡熱點

2019-11-07 12:43

賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 11:03

桃園5校特色課程 獲KDP國際認證標竿獎

2019-11-06 23:54

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

竹縣市公費流感疫苗 下周五11月15日起開打

2019-11-07 11:22

台中女市民上午匯款 郵局竟要她下午「補錢」

2019-11-07 17:42

有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折

2019-11-07 07:18

盧秀燕健康公車啟動 亞大、長安醫院患者先受益

2019-11-07 11:26

林志玲婚宴傳在南美館 台南議員盼回溪北還推薦這地點

2019-11-07 13:55

林志玲要在台南市美術館出嫁？這個原因館方認為有困難

2019-11-07 15:58

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21

寸草不生！萬丹泥火山噴發湧泥漿 農民心淌血

2019-11-07 15:50

農地工廠納管亂象 坊間開價80萬打通關代辦

2019-11-07 14:00

全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選

2019-11-07 11:33

挑戰人生下半場 ／退休體育老師葉榮聰 變身世界咖啡冠軍職人

2019-11-06 23:28

二殯施工交通塞爆 柯文哲：我鼓勵網路公祭

2019-11-07 14:59

宜蘭壯圍沙丘「雪景」 打卡新景點

2019-11-07 00:00

台南善化芝麻拌麵 紅到加拿大

2019-11-06 23:41

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

台中5處地下道再填平 太原路「不封閉施工」無須改道

2019-11-07 15:46

影／神明加持！金唐殿贈警示燈 佳里警為長輩點「光明」

2019-11-06 21:27

奧萬大吊橋暫封一周 南投處：仍會助山友通過

2019-11-06 20:10

高流中心人事 文化局長：有董事串連要改任用辦法

2019-11-07 13:37

中市府重罰中火被嗆不節電 市府：用電多表示經濟發展

2019-11-07 12:50

南方澳斷橋3年5.3億重建 理賠月底完成

2019-11-07 00:06

委外拖吊糾紛多 台南東區違規汽機車拖吊明年回歸警方

2019-11-07 12:16

羅福星紀念館變裝重新開館 他孫女：不會淪為蚊子館

2019-11-07 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top