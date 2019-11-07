新北消防形象月曆作公益 澳洲猛男跨國相挺

2019-11-07 18:49 中央社 新北市7日電



新北市消防局2020年形象月曆邀請7名澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意象。聯合報記者王長鼎／翻攝 分享 facebook 新北市長侯友宜今天主持消防形象月曆發表與推廣，鼓勵有愛心的企業、個人支持。今年消防月曆結合澳洲的消防猛男跨國攜手合作，並宣揚消防安全與正面陽光的救災英雄形象。

新北市長侯友宜今天在市政府主持消防形象月曆發表暨公益活動合作記者會，他表示，每年推出消防形象月曆非常暢銷，今年結合澳洲消防隊員推廣形象月曆，一起作愛心推動公益慈善。

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他表示，非常感謝市民熱情，市民的愛心及消防員英勇拯救的生命，都是無價之寶。這次以「愛心大平台」抽獎的方式鼓勵大家做善事，也鼓勵民間團體或個人捐50張發票換消防形象月曆。

市府表示，今年拜託澳洲的消防單位協助，無償在當地販售，盼望跨國獲得更多支持與鼓勵，並宣揚愛心無國界。

消防局表示，今年參加月曆拍攝的新板分隊山難搜救義消小隊長詹喬愉，平時協助山難搜救，今年更登上聖母峰，成為第一位攻頂的台灣女性。

另外，也有消防隊員曾任電腦工程師，因感佩消防工作的熱血，決心轉職投入。這些消防英雄們以運動競技為主題，展現工作中爭分奪秒、同心協力的健康開朗正面形象。

消防局說，今年有7名澳洲消防隊員攜手合作拍形象月曆，比往年更有特色，期待今年的消防形象月曆更暢銷。另也結合社會局愛心大平台，邀民眾成為圓夢英雄，除捐助消防用救災器材，也協助慈善公益團體、弱勢家庭，並授權創世基金會販售350本月曆。