台北社造季登場 展現年度8大計畫案社造成果

2019-11-07 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



台北市都市更新處首次舉辦社造年度盛會「小民集合！2019台北社造季」，即日起至11月24日，系列活動陸續登場，展現北市社造成果；活動以「小民集合」為主題，象徵社區營造是「大家共同完成社區事務」的理念。

上午由北市副市長蔡炳坤、北台跨縣市政府單位、專家學者及近百位長期參與台北社造的社區夥伴同台開場，高喊「Our City，Our Duty」，展現社區營造共造共創的精神。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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北市府指出，1995年起推動地區環境改善計畫，首度將社區需求交由社區組織自行提案，改善環境；首創社區規畫師制度，遴聘社區規畫師進駐社區空間，提供諮詢，搭建社區居民溝通的平台；發展社造這25年來，提出多項首創性的社區工作政策。早期成就以「護樹運動」為契機的永康街社區營造，並以地區環境改造計畫遍地開花。

北市府副市長蔡炳坤致詞表示，都更處推廣都市再生，10年前創設「台北村落之聲」網路平台，開放提供市民朋友發布具社會影響力的活動資訊，至今已發布超過2400場活動，平台點閱量已超過180萬人次。這些經驗看得出來，台灣其實是一個非常重視公共議題、生活品質的一個國家，我們很努力走了25年，才有這樣的成果，很高興能夠把這些成果跟大家分享。

展覽聚焦呈現今年度8大計畫案的社造成果，包括日日昌小公寓、Open Green打開綠生活、斯文里三期公辦都更、社區營造點媒合培力計畫、都市再生學苑、URPartner都市再生伙伴行動計畫、台北村落之聲與台北老屋新生大獎等。