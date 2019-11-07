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台北社造季登場 展現年度8大計畫案社造成果

2019-11-07 17:06聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北市都市更新處首次舉辦社造年度盛會「小民集合！2019台北社造季」，即日起至11月24日，系列活動陸續登場，展現北市社造成果；活動以「小民集合」為主題，象徵社區營造是「大家共同完成社區事務」的理念。

上午由北市副市長蔡炳坤、北台跨縣市政府單位、專家學者及近百位長期參與台北社造的社區夥伴同台開場，高喊「Our City，Our Duty」，展現社區營造共造共創的精神。

北市府指出，1995年起推動地區環境改善計畫，首度將社區需求交由社區組織自行提案，改善環境；首創社區規畫師制度，遴聘社區規畫師進駐社區空間，提供諮詢，搭建社區居民溝通的平台；發展社造這25年來，提出多項首創性的社區工作政策。早期成就以「護樹運動」為契機的永康街社區營造，並以地區環境改造計畫遍地開花。

北市府副市長蔡炳坤致詞表示，都更處推廣都市再生，10年前創設「台北村落之聲」網路平台，開放提供市民朋友發布具社會影響力的活動資訊，至今已發布超過2400場活動，平台點閱量已超過180萬人次。這些經驗看得出來，台灣其實是一個非常重視公共議題、生活品質的一個國家，我們很努力走了25年，才有這樣的成果，很高興能夠把這些成果跟大家分享。

展覽聚焦呈現今年度8大計畫案的社造成果，包括日日昌小公寓、Open Green打開綠生活、斯文里三期公辦都更、社區營造點媒合培力計畫、都市再生學苑、URPartner都市再生伙伴行動計畫、台北村落之聲與台北老屋新生大獎等。

本次展覽將於兩個重要地點展出，主展場今、明兩天於台北市政府展出；特展場則位於極具指標意義的「台北市社區營造基地」（台北市延平北路二段237號），展期11月11日至24日。此外，更針對社區工作者、地方公務員、議題青年與創意工作者等4種小民身分，設計了多場系列活動。

台北市都市更新處首次舉辦社造年度盛會「小民集合！2019台北社造季」。記者魏莨伊...
台北市都市更新處首次舉辦社造年度盛會「小民集合！2019台北社造季」。記者魏莨伊／攝影
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