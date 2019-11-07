當志工12年服務9915小時 63歲婦退休後比上班還忙

2019-11-07 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



「我還有能力服務社會，就希望可以發揮自身剩餘價值。」63歲葉純純12年前因父親意外身亡，家中陷入打擊，後靠擔任志工慢慢走出陰霾，她從事志工服務至今，從櫃檯值班、門診協助及活動支援，到社區癌症篩檢項目樣樣精通，服務時數累計近萬小時，如今更擔任長照志工大隊長，她今年也榮獲特殊貢獻獎。

葉純純自2007年擔任志工至今已12年，她表示，雖然很早退休，但自認還有能力服務社會，希望可以發揮自身剩餘價值，「這是我當志工的原動力」，為了服務更多人，積極參與失智守護天使、佈老志工、食品衛生志工、長照志工及戒菸戒檳與母乳志工等培訓，從居家關懷、電話問安、失智症宣導及協助行政庶務等，樣樣精通，完全不輸正職人員。

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葉純純服務總時數達到9915小時，目前上、下午幾乎都各排班3小時，假日更是自告奮勇支援活動，老公呂春吉曾好奇問「為何你當志工比以前上班還忙？」後來在她的帶領下，呂春吉也在3年前一頭栽入志工隊伍，2人每天一起到衛生所等地擔任志工。