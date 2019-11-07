我的生活我作主 銀髮族要的是尊嚴生活

2019-11-07 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



國內銀髮界年度盛事「銀浪新創力國際周高峰會」今天在新北登場，希望銀髮族「我的生活我做主」。市長侯友宜說，新北市65歲以上人口8年來從34萬增加到57萬人，市府透過智能衛生所、遠距醫療強化全市醫療能力，未來3年希望能增加2千病床，並向台下衛福部次長薛瑞元喊話「以前病床分配對新北真的很不友善，現在希望中央能支持」。

全台人口持續快速老化，新北也難以避免。銀享全球公司旅擘畫銀髮族願景，希望當大家七老八十時，有一份住家附近的輕鬆工作，有收入讓自己照步調生活，活得有目的和尊嚴，讓「我的生活我做主」。新北市府參與主辦，錸工場、聯合報願景工程等單位協辦。

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不過民眾日益長壽，臥床時間也逐漸拉長。台灣人在人生最後階段平均有8.8年受病痛折磨，日本、丹麥9.4年，荷蘭9.5年，隨之而來的看護費用也是一大負擔。

侯友宜說，面對新北市老化人口驟增壓力，市府除持續推動老人共餐、動健康等政策，也結合科技、參考國外觀念，推出「醫動養」長照願景，希望協助民眾減輕家庭照顧壓力，讓長者活得更有尊嚴，在地安養、健康老化。

「3年內新北要打造醫療園區」他說，初步至少要規畫增加2千病床，並在人口密集區設置10處智能化衛生所，偏區則透過醫療結盟、遠距醫療克服，明年並將推出無人機送藥服務，也要打造銀光未來城等園區，推動醫動養政策。

薛瑞元說，傳統的孝親方式是隨侍在側，但科技發達，子女照顧未必較好，老人家講求自己生活，傳統和子女同住反倒可能沒有尊嚴，如今更傾向鼓勵獨立自主生活。