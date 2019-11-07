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新北秋冬國旅第二波 籲中央打破縣市總額限制

2019-11-07 16:01聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

交通部觀光局補助各縣市「秋冬遊住宿優惠」，每人補助1千元，新北市第一波4千萬經費不到2個月全部申請完；近日再度申請第2波補助，同獲4千萬，即日接受申請。市府預估11、12月新北旅館住房率可望成長，觀旅局長張其強呼籲交通部觀光局採更彈性的作法，建議只要在今年底以前到新北的住宿旅客，符合規定提出申請的，都可以得到一人一次的秋冬遊補助，不要受限於縣市補助總額。

本月中新北歡樂耶誕城、新北溫泉節等多項熱門活動陸續展開，將有超過60家觀光業者以「大型媒介會」的方式與台中市百餘家旅行社業者交流，鎖定中部地區民眾，主打秋冬假期到新北看燈、泡湯、賞美景、嘗美食。

新北觀旅局表示，今年8月對岸宣布暫停自由行以來，國內觀光業者明顯受衝擊，觀旅局鎖定國民旅遊市場，結合市內旅館業、溫泉業、觀光遊樂業、伴手禮、觀光工廠及農特產品業者，到台中與旅行業者交流，推出優惠方案，揪中部民眾一起玩新北、住新北。

新北歡樂耶誕城、新北溫泉季本月中將開城，預估年底前新北有一波觀光潮。圖／新北觀旅...
新北歡樂耶誕城、新北溫泉季本月中將開城，預估年底前新北有一波觀光潮。圖／新北觀旅局提供
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新北歡樂耶誕城、新北溫泉季本月中將開城，預估年底前新北有一波觀光潮。圖／新北觀旅...
新北歡樂耶誕城、新北溫泉季本月中將開城，預估年底前新北有一波觀光潮。圖／新北觀旅局提供
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溫泉觀光工廠

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