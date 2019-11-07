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立冬進補不踩雷 用包種茶油拌麵、煮湯不怕燥熱

2019-11-07 15:46聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

明天就是立冬，近來天氣逐漸轉涼，許多民眾開始準備進補，新北市農業局表示，除了要注意衣物保暖外，用坪林山林秘境生產的包種茶油做料理也是「食補」的好選擇，包種茶油的性質偏溫和，食補不用擔心燥熱，拿來燉雞湯、炒菜、拌麵都適宜。

坪林為「冠軍茶鄉」，是全臺的包種茶主要產地，當地除了在春、冬季盛產高品質的茶葉外，「包種茶油」也是絕對要列入購買清單的人氣商品。坪林農會總幹事林文恭表示，坪林農會出產的包種茶油選用安全的茶樹種籽每天新鮮現榨製成，所有原料都有逐批控管並做追蹤紀錄，從源頭嚴格把關，保證絕對是100%純茶籽油壓榨，無任何添加物。茶油性質偏溫和，在這種還處於忽冷忽熱的天氣吃了也不用擔心燥熱，因此在入冬前用包種茶油燉碗雞湯是溫補最好的選擇。

除了明星商品包種茶油外，農會還推出坪林「三好禮」組合，結合茶香麵線、山藥麵線及茶油3種產品，價格實惠，送禮也相當體面，到坪林的遊客往往人手一盒，是當地的除了包種茶以外的明星商品。

坪林區連續擔任8年家政班班長，長期投入輔導當地開發茶料理的翁玉蘭表示，茶油經過加熱後就自然產生特殊的香氣，簡單的麵線淋上茶油拌勻，再加入些許油蔥酥，茶油的香氣配上麵線鹹香的口味就是道美味佳餚，建議大家可以試試看。

新北市農業局表示，坪林是新北市主要的茶葉產區之一，也產出了各年齡層的製茶冠軍師傅，坪林區農會推出的「三好禮」不僅融入地方特色，也曾獲選行政院農業委員會「台灣農業十大伴手禮」，邀請民眾在即將到來的茶產季，到坪林「茶鄉」品「茶香」，除了品嚐著名的文山包種茶外，也可以將好油帶回家，吃好油也支持在地農特產。

坪林區農會結合茶香麵線、山藥麵線及茶油3種產品，推出坪林「三好禮」組合。圖／新北...
坪林區農會結合茶香麵線、山藥麵線及茶油3種產品，推出坪林「三好禮」組合。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局表示，包種茶油的性質偏溫和，食補不用擔心燥熱，拿來燉雞湯、炒菜、拌麵...
新北市農業局表示，包種茶油的性質偏溫和，食補不用擔心燥熱，拿來燉雞湯、炒菜、拌麵都適宜。圖／新北市農業局提供
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坪林

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