立冬進補不踩雷 用包種茶油拌麵、煮湯不怕燥熱

2019-11-07 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



明天就是立冬，近來天氣逐漸轉涼，許多民眾開始準備進補，新北市農業局表示，除了要注意衣物保暖外，用坪林山林秘境生產的包種茶油做料理也是「食補」的好選擇，包種茶油的性質偏溫和，食補不用擔心燥熱，拿來燉雞湯、炒菜、拌麵都適宜。

坪林為「冠軍茶鄉」，是全臺的包種茶主要產地，當地除了在春、冬季盛產高品質的茶葉外，「包種茶油」也是絕對要列入購買清單的人氣商品。坪林農會總幹事林文恭表示，坪林農會出產的包種茶油選用安全的茶樹種籽每天新鮮現榨製成，所有原料都有逐批控管並做追蹤紀錄，從源頭嚴格把關，保證絕對是100%純茶籽油壓榨，無任何添加物。茶油性質偏溫和，在這種還處於忽冷忽熱的天氣吃了也不用擔心燥熱，因此在入冬前用包種茶油燉碗雞湯是溫補最好的選擇。

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除了明星商品包種茶油外，農會還推出坪林「三好禮」組合，結合茶香麵線、山藥麵線及茶油3種產品，價格實惠，送禮也相當體面，到坪林的遊客往往人手一盒，是當地的除了包種茶以外的明星商品。

坪林區連續擔任8年家政班班長，長期投入輔導當地開發茶料理的翁玉蘭表示，茶油經過加熱後就自然產生特殊的香氣，簡單的麵線淋上茶油拌勻，再加入些許油蔥酥，茶油的香氣配上麵線鹹香的口味就是道美味佳餚，建議大家可以試試看。